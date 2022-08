Murilo Huff fala sobre sua vida amorosa em entrevista: “Não dá tempo para beijo na boca”

Pai do filho de Marília Mendonça, Murilo Huff contou sobre como anda a sua vida amorosa

CARAS Digital Publicado em 31/08/2022, às 16h40

O cantor sertanejo Murilo Huff (26) falou sobre sua vida amorosa em uma nova entrevista. Solteiro e desejado, Murilo conta que não tem vivido nenhum relacionamento no momento. “Não tenho tido tempo nem para beijar na boca, tenho trabalhado muito. Estou solteiro e sozinho”, disse o sertanejo ao colunista Leo Dias, do site Metrópoles.

Murilo também aproveitou para falar sobre algumas polêmicas recentes envolvendo o mundo do sertanejo. O cantor deu sua opinião sobre a ausência de grandes nomes sertanejos no Prêmio Multishow, dizendo que isso não está em seus planos.

“Não sonho com premiação. Quem fala se é sucesso ou não é o público que lota os shows e graças a Deus os shows sertanejos são lotados. Acharia bom demais ganhar prêmios, mas não me apego a isso. O prêmio são as nossas músicas na boca do povo. Já realizei grande parte dos meus sonhos profissionais, mas é claro que todo mundo quer crescer e ser melhor do que ontem”.

Murilo Huff leva pé na bunda após nova tentativa de romance

O cantor sertanejo Murilo Huff revelou que chegou ao fim seu romance com a dermatologista Nicole Melo. Segundo ele, foi ela quem colocou um ponto final no relacionamento.

“Estou solteiro! Estávamos nos conhecendo, ela é uma pessoa incrível, mas não deu certo e tudo bem. Fui eu que levei um ‘chute na bunda'”, afirmou ele ao 'Metrópoles.

Segundo o cantor, o motivo do término foi a diferença no estilo de vida dos dois. “[Temos] Rotinas muito diferentes. A gente que vive na estrada, realmente não é fácil. Foi mais por isso mesmo, uma questão de rotina”.