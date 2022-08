Murilo Huff leva pé na bunda após tentativa de romance: "Não deu certo"

Murilo Huff leva pé na bunda de dermatologista; ex de Marília Mendonça tentava engatar um novo amor

CARAS Digital Publicado em 22/08/2022, às 15h52

O cantor sertanejo Murilo Huff (26) revelou que chegou ao fim seu romance com a dermatologista Nicole Melo. Segundo ele, a loira foi quem colocou um ponto final no relacionamento.

“Estou solteiro! Estávamos nos conhecendo, ela é uma pessoa incrível, mas não deu certo e tudo bem. Fui eu que levei um ‘chute na bunda'”, afirmou ele ao 'Metrópoles.

Segundo o cantor, o motivo do término foi a diferença no estilo de vida dos dois. “[Temos] Rotinas muito diferentes. A gente que vive na estrada, realmente não é fácil. Foi mais por isso mesmo, uma questão de rotina”.

Huff estava conhecendo Nicole Melo, que tem 27 anos e se especializou em dermatologia. Belíssima, ela tem uma vida confortável ao lado dos três irmãos e dos pais. A jovem também se arrisca como influenciadora e já posou para ensaio patrocinado por várias marcas de roupas.

Ela também compartilha detalhes de suas viagens pelo Brasil e pelo exterior - ela tem cliques em destinos como Chile, África do Sul e Estados Unidos.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Nicole Melo (@nickmelo)

Murilo Huff comemora Dia dos Pais

No Dia dos Pais, no domingo, 14, Murilo Huff prestou homenagem ao seu pai e seu herdeiro com Marília Mendonça, o pequeno Léo, com uma linda declaração. "Que eu possa ser como pai pelo menos 1% do que meu pai é pra mim. Que eu possa ser como filho, pelo menos 1% do que o meu filho é pra mim", se derreteu o compositor goiano, que recentemente lançou parceria com a dupla Maiara e Maraisa.