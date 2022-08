Murilo Huff divulga teaser de parceria com a dupla Maiara e Maraisa

Cantor Murilo Huff lançará a canção 'Perfeito Pra Ficar Sozinho' com a dupla Maiara e Maraisa, na próxima sexta-feira, 05 de agosto

CARAS Digital Publicado em 04/08/2022, às 13h32

Após o sucesso da música Pino da Granada, que atingiu a 38ª posição nas mais tocadas do Brasil no Spotify, o cantor Murilo Huff (26) está lançando novo projeto, desta vez em parceria com a dupla Maiara (34) e Maraisa (34)!

O ex-namorado de Marília Mendonça (1995 - 2021) e pai do filho da cantora, o pequeno Léo (2), divulgou o teaser da canção Perfeito Pra Ficar Sozinho, que estará disponível na próxima sexta-feira, 05, e que as irmãs gêmeas queriam gravar com a amiga, a eterna Rainha da Sofrência, no projeto Patroas 35%.

Na quarta-feira, 03, em seu perfil no Instagram, ele escreveu: "Amanhã, meia noite, disponível em todas as plataformas de áudio! Faça o pré-save e seja um dos primeiros a ouvir essa história que eu, @maiara e @maraisa vamos contar!".

Na segunda-feira, 01, ele postou vídeo de relatos de várias mulheres que já passaram por agressões e relacionamentos abusivos ao divulgar o single. ”Quando uma mulher diz que já era, não adianta se tornar mais paciente, nem mais carinhoso, porque aí já é tarde demais! Dia 5, @maiaraemaraisa e eu contamos essa história pra vocês”.

Confira teaser da parceria de Murilo Huff com Maiara e Maraisa:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Murilo Huff (@murilohuff)

Murilo Huff pede para que fãs não divulguem registros do velório de Marília Mendonça

Recentemente, Murilo Huff declarou o velório de Marília Mendonça como o pior dia de sua vida e fez um apelo aos fãs na web para que não compartilhem os registros do momento. "Turma, sei que vocês não fazem por mal, mas gostaria de pedir aos fcs [fã-clubes] que parassem de postar vídeos meus do dia do velório da Marília. Foi o pior dia da minha vida, e todas às vezes que vejo, eu lembro dele é não é legal. Fiquem a vontade pra postar vídeos de bons momentos nossos", declarou Murilo.

