Murilo Huff pede aos fãs que não postem vídeos do velório de Marília: "Pior dia da minha vida"

Cantor Murilo Huff usou as redes sociais para fazer um apelo aos seus fãs, para não compartilharem os vídeos do velório de Marília Mendonça

Redação Publicado em 29/07/2022, às 13h46

Na madrugada desta sexta-feira, 29, o cantor Murilo Huff (27) usou as redes sociais para fazer um apelo aos seus fãs e de Marília Mendonça (1995 - 2021).

Em seu perfil no Twitter, Murilo Huff declarou o velório de Marília Mendonça como o pior dia de sua vida, e pediu aos fãs que não compartilhem os registros do dia difícil.

"Turma, sei que vocês não fazem por mal, mas gostaria de pedir aos fcs [fã-clubes] que parassem de postar vídeos meus do dia do velório da Marília. Foi o pior dia da minha vida, e todas as vezes que vejo eu lembro dele é não é legal. Fiquem a vontade pra postar vídeos de bons momentos nossos", declarou Murilo.

Veja o pedido de Murilo Huff:

turma, sei q vcs nao fazem por mal, mas gostaria de pedir aos fcs que parassem de postar videos meus do dia do velório da Marilia. Foi o pior dia da minha vida, e todas as vezes que vejo eu lembro dele e nao é legal. Fiquem a vontade pra postar videos de bons momentos nossos 🤍 — Murilo Huff 💣 (@murilohuff) July 29, 2022

