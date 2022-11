Questionado por Marcos Mion no 'Caldeirão', cantor Murilo Huff revela se o filho, Léo, da relação com Marília Mendonça, tem o dom da mãe

CARAS Digital Publicado em 20/11/2022, às 14h24

O cantor Murilo Huff (27) participou do quadro Sobe o Som no Caldeirão, comandado por Marcos Mion (43), e falou sobre o filho ter herdado o talento da mãe, Marília Mendonça (1995 - 2021).

No sábado, 19, o compositor foi questionado pelo apresentador se o pequeno Léo, de dois anos de idade, também tem dom musical como a Rainha da Sofrência, que faleceu há um ano, aos 26 anos.

Após cantar Ainda Ontem Chorei de Saudade, de Moacyr Franco (86), em sua primeira apresentação no programa, Huff respondeu à pergunta. "Me diz uma coisa, o Léo, seu filho com a nossa eterna Marília Mendonça, já desenvolveu esse lado musical?", quis saber Mion.

O artista, então, contou que ficou surpreso ao ver o garotinho brincando com um de seus instrumentos. "Ele demonstra interesse, ainda é muito novinho, mas há um vídeo que eu postei no meu Instagram em que ele pega o vilão, bateu na corda do mi maior e fez com a boca, bem afinadinho. Eu falei: 'olha o negócio aí querendo'", explicou Murilo Huff.

"A genética ali é da maior qualidade, juntando você com Marília...", elogiou Marcos Mion. "No sangue tá, né?", disse o cantor, sorrindo.

Vale destacar que além dos pais de Léo, Dona Ruth, mãe de Marília, também se dá bem na música, e irmão da sertaneja, João Gustavo também seguiu os passos dela.

Murilo Huff conta se o filho herdou o dom da mãe, Marília Mendonça:

Falar do Léozinho é o assunto preferido sorriso de orelha a orelha



MURILO HUFF NO CALDEIRAO pic.twitter.com/dcqbPTZrsD — manu (@universohuff) November 19, 2022

