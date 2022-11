Henrique e Juliano homenageiam Marília Mendonça em gravação de DVD nos Estados Unidos

Dupla Henrique e Juliano emociona público na Times Square com linda canção para a eterna Rainha da Sofrência Marília Mendonça

Os cantores Henrique e Juliano emocionaram o público ao lembrarem com carinho da eterna Rainha da Sofrência Marília Mendonça (1995 - 2021)!

Na noite de sábado, 19, a dupla gravou a segunda parte do novo DVD na Times Square, em Nova York, nos Estados Unidos, e prestaram uma linda homenagem à amiga, que faleceu aos 26 anos, em novembro de 2021, em acidente aéreo a caminho de show no interior de Minas Gerais.

Em vídeos que circulam nas redes sociais, os artistas aparecem cantando a canção Paraíso em Casa. A dupla deixou os fãs comovidos ao falarem da falta que Marília faz e também animou a multidão de fãs com os hits.

Antes de cantarem a música, os sertanejos fizeram um discurso. “Essa música agora que a gente vai fazer retrata a história de todas as pessoas que já perderam alguém importante na vida. Vira e mexe a gente se vê tendo que administrar esse sentimento chamado saudade dentro do coração da gente, e essa música fala que existem pelo menos três maneiras de se lidar com ele”, disseram.

Os artistas colocaram um banco com uma bandeira do Brasil entre eles e um microfone para lembrar Marília: "São para simbolizar a ausência de uma pessoa muito importante para a gente. Que certamente estaria aqui no dia de hoje fazendo parte dessa história. Já que a gente fez parte da dela e ela da nossa. As histórias, inclusive, se confundem”, declararam ainda.

Vale destacar que os dois foram os primeiros brasileiros a gravarem um DVD na Times Square. A primeira parte da gravação do DVD aconteceu em Brasília.

Dupla Henrique e Juliano homenageia Marília Mendonça em show nos EUA:

“Senti saudade de você”



A música que Henrique e Juliano gravaram em homenagem à Marília. pic.twitter.com/sGlgqx34Wt — Versinho (@VSertanejo) November 19, 2022

Demorou mas chegou A homenagem, meu Deus. Que coisa mais linda. Nunca vou superar. Que todo mundo um dia tenha um amor como o de Henrique, Juliano e Marília Mendonça. pic.twitter.com/GTRlLr9v0O — karola HOJE EM NY🇧🇷🇺🇲 (@botecohej) November 20, 2022

Irmão de Marília Mendonça fala sobre a cantora não ter ganhado Grammy

Marília Mendonça deixou um legado e recebeu indicação póstuma ao Grammy Latino 2022 com o álbum Patroas 35%, em parceria com a dupla Maiara (34) e Maraisa (34)! O trio foi indicado na categoria 'Melhor Álbum de Música Sertaneja', mas não foi premiado. O troféu foi para Chitãozinho & Xororó.

O irmão da sertaneja, João Gustavo se manifestou em sua conta no Twitter sobre a irmã não ter sido premiada no evento que aconteceu em Las Vegas, nos Estados Unidos, na quinta-feira, 17. Ele ressaltou o sucesso do projeto das três artistas e o quanto elas já conquistaram, principalmente pelo fato de terem grande destaque em um meio predominantemente masculino.

"Todo mundo sabe que as meninas já são vencedoras de todos os prêmios existentes. Pelo fato de quebrar todas as barreiras possíveis, de mostrar para todos que as mulheres têm o seu lugar no topo, são inspiração de uma geração inteira. Infelizmente o Grammy Latino é pequeno demais para três mulheres que venceram num meio machista, que passaram por muitos julgamentos, que não precisaram se adequar ao 'padrão' de beleza para conquistarem o mundo. Quem tem uma história de vida e de carreira bonita assim não precisa de prêmio para serem validadas!", declarou João.

