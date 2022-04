Miley Cyrus lança versão deluxe do álbum 'ATTENTION' com Anitta na tracklist

Miley Cyrus lança versão deluxe do álbum 'ATTENTION' com 'Boys Don’t Cry' e músicas gravadas na América do Sul

André Luiz Freitas Publicado em 29/04/2022, às 11h31

Miley Cyrus (29) escutou os fãs e lançou nesta sexta-feira, 29, nas principais plataformas digitais, a versão deluxe do seu álbum ao vivo ATTENTION: MILEY LIVE, com faixas pedidas pelo seu público.

O ATTENTION: MILEY LIVE (Deluxe) traz as músicas que foram apresentadas durante a etapa sul-americana da turnê, que passou por países como Colômbia, Brasil, Chile e Argentina no último mês.

A nova versão do disco conta com seis novas faixas, incluindo o medley de Mother’s Daughter x Boys Don’t Cry com participação especial de Anitta (28), gravada durante o Lollapalooza Brasil 2022, em março deste ano.

Além do mashup, a coletânea ao vivo conta com as queridinhas WTF Do I Know?, Angels like You e Fly on the Wall. Além de Nothing Breaks Like a Heart e uma versão alternativa de You, intitulada como You (Take 2).

Miley Cyrus diz que a sua turnê na América do Sul será inesquecível:

“Minha turnê pela América do Sul é um espetáculo que nunca vou esquecer. É uma dessas experiências [que você olha e diz] “Você precisava estar lá”. Os fãs, o caos, o pandemônio. As culturas lindas que tive a chance de conhecer. O caminho traiçoeiro às vezes. A perda de um amigo”, escreveu, referindo-se ainda à morte do baterista Taylor Hawkings (1972–2022), membro do Foo Fighters. “Tanta vida vivida em apenas 2 semanas. Músicas como ‘Mothers Daughter’ e ‘Angels Like You’ foram adicionadas espontaneamente (Angels Like You, na verdade, na noite anterior ao show, inspirada pelos fãs que cantavam a noite toda e eu ouvia do meu quarto de hotel)”.

Lollapalooza Brasil bate recorde histórico de público em dia liderado por Miley Cyrus:

O maior número de público ficou para sábado, 26, quando nomes como Miley Cyrus, A$ap Rocky e Emicida se apresentaram, contando com 103 mil pessoas ao total.