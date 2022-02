Bebê de Rihanna e ASAP Rocky soma herança de bilhões de dólares mesmo antes mesmo de nascer

Filho da cantora Rihanna e do rapper ASAP Rocky soma uma herança bilionária antes mesmo do seu nascimento; saiba quantos!

Redação Publicado em 01/02/2022, às 12h26

Após rumores, a cantora Rihanna (33) e o rapper A$AP Rocky (33) anunciaram que estão esperando seu primeiro filho, de acordo com informações e fotos reveladas na última segunda-feira, 31.

O casal, que de acordo com a mídia norte-americana é um dos mais poderosos do mundo, foi fotografado andando no bairro natal do cantor, o Harlem, em Nova York. A empresária, inclusive, aproveitou o momento para exibir a barriguinha com orgulho, apesar das temperaturas congelantes.

A cantora, que é dona da marca Fenty, e o compositor, que é embaixador de diversas marcas, é conhecido pela grande influência no mundo da moda.

Rihanna se tornou bilionária aos 30 anos com um patrimônio líquido de R$ 4,7 bilhões:

Rihanna possui uma fortuna estimada de US$ 1,7 bilhão de dólares [cerca de R$ 4,7 bilhões de reais na cotação atual] – tornando-se a cantora mais rica do mundo, atrás apenas da apresentadora Oprah Winfrey (68), a mulher mais rica da indústria do entretenimento.

O bruto de sua fortuna não vem da música, e sim da sua marca Fenty Beauty, negócio em que ela possui 50% de participação. Focada no mercado feminino, a cantora lançou a Fenty Beauty em 2017, uma empresa de cosméticos que fizesse “mulheres de todos os lugares (se sentirem) incluídas”.

Seus produtos oferecem uma ampla gama de cores – uma base para o rosto é oferecida em 50 tons, criados por um grupo igualmente diverso de pessoas, no qual se tornou uma sensação mundial, superando marcas internacionais de beleza.

O restante da fortuna da compositora é frutos dos negócios de sua empresa de lingerie, Savage X Fenty, no valor estimado de US$ 270 milhões, bem como dos seus ganhos como artista.

A linha gerava mais de US$ 550 milhões em receitas anuais, de acordo com a LVMH, superando outras marcas fundadas por celebridades como a Kylie Cosmetics, de Kylie Jenner (23).

De acordo com a Forbes, Rihanna tem um patrimônio líquido estimado em US$ 1,7 bilhão [cerca de R$ 4,7 bilhões de reais] e fatura quase US$ 70 milhões de doláres por ano.

A$AP Rocky é um dos rappers mais bem pagos no mundo:

A carreira do rapper, que começou aos 19 anos, deu o passo inicial de um contrato avaliado em U$ 3 milhões de dólares [cerca de R$ 15 milhões de reais na cotação atual], com a Sony Music. Em pouco tempo, ele somava um acordo milionário com a gravadora após o sucesso instantâneo.

Além da música, ele também possui o lado empresário na moda, o que o levou a alguns empreendimentos com lucros milionários. Em 2016, ele fez história como a primeira pessoa negra a ser o rosto da Dior Homme.

O norte-americano também é visto como um ícone fashion para a mídia, também criou uma coleção com a grife JW Anderson que incluía peças de luxo de streetwear. Em 2017, o rapper colaborou com a marca de moda GUESS para uma coleção de edição limitada para homens e mulheres. Além do contrato de anos com Calvin Klein, ele também criou uma coleção pessoal para a marca.

De acordo com o Wealthy Gorilla, o empresário tem um patrimônio líquido estimado em US$ 10 milhões [cerca de R$ 38 milhões de reais na cotação atual].