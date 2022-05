Manu Gavassi surpreende ao cantar com McFly durante show em São Paulo

A cantora Manu Gavassi surpreendeu o público ao aparecer no palco do McFly em São Paulo

Manu Gavassi (29) subiu no palco da banda McFly durante o show deles em São Paulo na noite da última quarta-feira, 18.

Com um look todo brando, a cantora surpreendeu o público ao dar uma palinha durante a música Falling In Love.

O convite para a participação partiu do próprio grupo durante uma entrevista para a rádio 89FM, onde ela foi a apresentadora.

A conquista da brasileira fez com que os fãs relembrassem um tuíte dela mandando mensagem para Tom Fletcher ainda em 2009.

"Hey, Tom! Eu sou um grande fã de McFIy! Estou fazendo aulas de violão e canto e você é uma inspiração pra mim, de verdade. Vejo você no Brasil!", dizia ela na mensagem.

