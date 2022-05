Fã de carteirinha de McFly, Mari Palma marcou presença no show da banda em São Paulo

CARAS Digital Publicado em 18/05/2022, às 11h08

A jornalista Mari Palma (32) é fã de carteirinha da banda britânica, McFly, e marcou presença no primeiro show do grupo no Brasil, após 10 anos.

Ao lado do amado, Phelipe Siani, Mari aproveitou os hits de sucesso da banda, parte dos álbuns The Lost Songs e Young Dumb Thrills. Os sucessos POV , Too Close For Comfort e All About You.

A jornalista vai curtir todos os shows da banda no Brasil, no interior de São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre e Curitiba.

Em seu perfil no Instagram, Mari compartilhou uma foto que mostrava seus batimentos cardíacos: "Turnê do McFly dia 1. E ainda tem mais 5 shows e 4 cidades, será que Mariana vai sobreviver?", escreveu.

Mari Palma curte show de McFly ao lado do amado, Phelipe Siani:

Foto: Leo Franco / Agnews

Foto: Leo Franco / Agnews