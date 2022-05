McFly retorna a São Paulo após 10 anos com setlist marcante e com apresentação improvisada

Mesmo sem a voz de Tom Fletcher, McFly retorna ao Brasil com turnê marcante e o mesmo entusiasmo

André Luiz Freitas Publicado em 18/05/2022, às 09h19

O primeiro show do McFly no Brasil após 10 anos de espera finalmente aconteceu! A banda britânica abriu a turnê brasileira em São Paulo, com um show inesquecível no Espaço das Américas, atual Espaço Unimed, na noite da última terça-feira, 17.

No entanto, o retorno aos palcos foi marcado por um improviso, Tom Fletcher (36) teve um problema com a voz e não conseguiu cantar todas as músicas. O que o deixou bastante emotivo e abalado durante a apresentação. Para o show de abertura, Danny Jones (36) conduziu o vocal principal, recebendo apoio do baixista Dougie Poynter (34), que nunca cantou tanto no palco quanto neste show de abertura.

Os meninos, que nunca esconderam o amor e admiração pelo público brasileiro, preparam diversas surpresas, incluindo o solo acústico de Walk In The Sun, que nunca está nos setlists da banda, causando uma forte emoção aos fãs que estavam presentes no local, sendo sem dúvidas um dos pontos mais emocionantes do show, além da primeira apresentação ao vivo de Josephine, música lançada em 2020.

"É ótimo estar de volta, sentimos falta de vocês. Não acredito que depois de 10 anos, vocês voltaram", celebrou Dougie Poynter no início do show.

Um dos maiores destaques ficou para a setlist que reuniu os maiores sucessos da banda, lançados nos anos 2000, às músicas novas, trabalhadas durante a pandemia, parte dos álbuns The Lost Songs e Young Dumb Thrills. Os sucessos POV , Too Close For Comfort e All About You também fizeram parte do reportório. Mas, infelizmente, canções do disco Above the Noise (2010) ficaram de fora!

Outro momento para se falar é que o público não deixou de cantar um minuto, todas as músicas receberam um coro alto e de muita emoção. A animação foi tão calorosa que obrigou a banda a fazer uma palhinha de No Worries.

O McFly ainda se apresenta na capital paulista nesta quarta-feira, 18, também no Espaço Unimed, com os ingressos esgotados. A turnê ainda passa por Belo Horizonte, Porto Alegre, Ribeirão Preto e Rio de Janeiro.

Fotos/Breno Galtier