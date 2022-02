McFly remarca shows no Brasil e volta ao país após 10 anos: ''A espera acabou''

Banda McFly remarca shows no Brasil e volta ao país após 10 anos; confira as novas datas!

André Luiz Freitas Publicado em 21/02/2022, às 12h33

A banda inglesa McFly anunciou, no início da tarde desta segunda-feira, 21, as novas datas para a turnê brasileira. As apresentações, que aconteceriam em 2020, haviam sido adiadas em função da pandemia da Covid-19.

De acordo com o comunicado oficial, as apresentações acontecem a partir do dia 18 de maio, em São Paulo, encerrando no dia 26 de maio, no Rio de Janeiro.

"A espera acabou… estamos FINALMENTE chegando ao Brasil", celebrou a banda inglesa.

Os shows acontecerão em São Paulo (18/05) no Espaço das Américas, em Curitiba (19/05) na Live Curitiba, em Belo Horizonte (21/05) no Expominas, em Porto Alegre (22/05) no Pepsi on Stage, em Ribeirão Preto (24/05) na Arena Eurobike e no Rio de Janeiro (26/05) no Qualistage. O único show cancelado foi em Uberlândia, sendo que o reembolso pode ser feito diretamente nos pontos de venda.

A T4F, empresa responsável pela venda dos ingressos, informou que as entradas já adquiridas serão válidas para as novas datas. Um novo lote para os shows em São Paulo e Belo Horizonte está previsto para ser aberto na próxima quarta-feira, 23, pelo site.

McFly remarca shows no Brasil e retorna ao país após 10 anos: