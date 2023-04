Mãe do cantor Leonardo morre aos 85 anos: 'Dor no peito'

Esposa do cantor Leonardo, Poliana Rocha anuncia a morte da sogra de forma repentina neste sábado, 1º: 'Fomos surpreendidos'

A família do cantor Leonardo está de luto neste sábado, 1º. A mãe do artista, Dona Carmen Costa, faleceu aos 85 anos de idade em seu apartamento em Goiás. Ela sofreu um infarto fulminante neste sábado e não foi possível reanimá-la.

O cantor Leonardo recebeu a notícia enquanto estava indo para uma consulta médica de rotina com a sua esposa, Poliana Rocha. Nas redes sociais, a esposa do cantor contou sobre o momento de luto da família.

“Na hora em que a gente estava a caminho do médico, fomos surpreendidos com uma ligação da minha cunhada falando que a minha sogra tinha tido um infarto. Nós desviamos o caminho do médico e viemos até o apartamento dela. Depois de 45 minutos tentando reanimá-la, infelizmente, com muita dor no meu peito, minha sogra veio a falecer. Nós estamos aqui, não sei ainda onde vai ser o velório e o enterro, mas eu comunico vocês assim que eu ficar sabendo”, disse ela.

Pouco depois, a equipe do cantor Leonardo emitiu uma nota de falecimento. "É com profundo pesar que comunicamos o falecimento de dona Carmem Costa, 85 anos, mãe do cantor Leonardo. Uma mulher forte que sempre teve como missão de vida manter sua família unida. Ela deixa filhos, netos e bisnetos. Nossos sinceros sentimentos a toda família Costa", informaram.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Leonardo (@leonardo)

Mãe do cantor Daniel também faleceu neste final de semana

Mais cedo, o cantor Daniel anunciou a morte de sua mãe, Dona Maria Apparecida, aos 82 anos. Ele não revelou a causa da morte, mas se despediu com um recado comovente nas redes sociais.

"Poxa, que momento difícil! Sabemos que pela lei natural da vida um dia poderemos passar por isso, mas nunca acreditamos que esse dia vai chegar! A mãe que abdicou da sua vida para cuidar do Gil meu irmão mais velho e de todos nós, um ser humano que me faltam adjetivos para descrever como a Sra. foi especial! Exemplo de mulher! Que até o último instante me ensinou a ser o que sou!", disse ele.

E completou: "É muito difícil saber que não vou mais ter aquele colo, aquele abraço, aquela palavra de conforto de carinho, aquele eu te amo! Eu sempre disse que a Sra. pra mim é uma santa, e continuará sendo! Vai com Deus! Te amo".