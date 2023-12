Madonna revela que ficou 48 horas em coma ao ficar doente

Durante show nos EUA, a cantora Madonna surpreende ao revelar que ficou em coma ao ser internada às pressas neste ano de 2023

A cantora Madonna surpreendeu ao relembrar um novo detalhe de sua internação às pressas neste ano. Durante um show no Brooklyn, nos Estados Unidos, ela contou que ficou em coma induzido por 48 horas em um hospital.

A estrela contou que seu amigo Shavawn estava em sua casa quando ela desmaiou no chão do banheiro e foi ele quem tomou as providências para que ela fosse levada para o hospital. Ela contou que ficou ficou ao seu lado enquanto ela estava em coma induzido e que se lembra de ouvir a voz dele enquanto estava dormindo.

Além disso, Madonna contou que, quando acordou do coma, ela viu seus seis filhos ao seu redor no quarto do hospital. Inclusive, ela brincou que sua vida precisou estar em jogo para conseguir reunir os seis filhos no mesmo ambiente.

Vale lembrar que a cantora foi internada às pressas com uma grave infecção bacteriana. Ela ficou um período internada e mais algumas semanas descansando em casa até retomar a sua turnê em outubro.

Madonna deixa instruções sobre fortuna de 4,1 bilhões

Depois de sua passagem assustadora pela UTI, Madonna estabeleceu instruções rígidas sobre sua imagem e fortuna estimada em mais de US$ 850 milhões, cerca de R$ 4,1 bilhões, em caso de sua passagem.

Segundo o jornal britânico The Sun, a cantora se encontrou recentemente com executivos responsáveis pela administração de sua carreira. Juntos, eles decidiram os rumos que deverão ser dados às suas criações após sua morte.

O jornal noticiou que Madonna foi enfática ao proibir o uso de hologramas com sua imagem em shows póstumos, já que ela considera o resultado de práticas do tipo "questionáveis". A cantora também decidiu separar seus fundos e os direitos de suas músicas igualmente entre seus seis filhos - Lourdes, Rocoo, David, Mercy, Estere e Stelle - com o intuito de não gerar futuras tensões entre os irmãos.