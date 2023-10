Lucas Lima volta às redes sociais após separação e Sandy faz comentário

Lucas Lima faz seu primeiro post nas redes sociais após separação e Sandy surpreende ao interagir com o ex-marido

O cantor e músico Lucas Lima está de volta às redes sociais exatamente uma semana após anunciar o fim do seu casamento de 15 anos com a cantora Sandy. Nesta segunda-feira, 2, ele fez um novo post no feed do Instagram para mostrar que segue a sua rotina.

No novo post, o artista deu uma dica de livro para seus seguidores. Ele mostrou uma selfie segurando o livro A Máquina de Fazer Espanhóis, de Valter Hugo Mãe. “A arte salva. E se não salva, pelo menos alivia. Não acabei ainda e já indico com todas as minhas forças. Valter Hugo Mãe, obrigado por mais esse presente”, disse ele na legenda.

Nos comentários da foto, a ex-mulher dele, Sandy, fez questão de deixar um comentário em tom de brincadeira. “A escrita dele é tipo colo de ‘Mãe’… Tu-dum-pshh”, escreveu.

O que Lucas Lima falou sobre a separação no Altas Horas?

O cantor e músico Lucas Lima, que faz parte da banda Família Lima, esteve no palco do Altas Horas ao lado da ex-mulher, a cantora Sandy, para revelar novos detalhes sobre o fim do casamento deles. Lá, ele contou que os dois estão separados há mais de um mês após 15 anos de casamento e 24 anos de relacionamento. Então, ele refletiu sobre a decisão do ex-casal em colocar um ponto final na vida amorosa.

"A gente está conversando há bastante tempo. Uma decisão que a gente já tomou há bastante tempo. A gente precisou organizar a gente internamente e organizar o Theo, organizar nossa família, para que a gente tivesse estofo para trazer essa notícia para o mundo. É desconfortável de se fazer, uma coisa de foro íntimo, mas a gente entende que uma hora tem que ser do mundo também. Foi um processo longo, de muita conversa e que a gente descobriu um carinho diferente. Um casal que tem filhos nunca se separa. O amor só ressignificava”, afirmou ele, e completou: "A gente está resignificando o amor e estamos indo bem”.

Logo depois, ele disse que eles se separaram sem brigas. “A gente conversou muito e até com outros amigos. E a gente viu que isso que a gente sentiu não é incomum, muita gente sente. E é muito difícil a gente conseguir encerrar um relacionamento num lugar assim. Geralmente as pessoas acabam precisando levar e desgastar esse relacionamento até o momento de uma raiva, de uma briga, e usar isso como combustível para tomar uma decisão”, comentou.

Por fim, Lucas Lima como se sente hoje em dia. "Temos dias melhores e piores. É lindo que a gente pode se ajudar. É a minha melhor amiga há 24 anos e isso não se quebra”, afirmou.