Luan Santana se emociona ao dedicar show para a mãe, Marizete: ''Forma de agradecimento''

Durante apresentação, Luan Santana se emocionou ao dedicar show a mãe, Marizete, que lhe apoiou desde o início da carreira

CARAS Digital Publicado em 25/07/2022, às 17h00

No último final de semana, Luan Santana (31) se emocionou muito ao realizar um show em sua cidade natal e dedicá-lo totalmente para a sua mãe, Marizete Santana.

O cantor chorou demais em cima do palco para lembrar seus 15 anos de carreira e agradeceu por todo o apoio de sua mãe, durante todos esses anos.

"Minha mãe está lá em casa... Espero que ela esteja assistindo no Youtube. Eu queria dizer pra vocês que hoje é um dia muito marcante na minha vida. Vocês estão sendo personagens, fazendo parte, de um dia muito especial. Quero que vocês tenham consciência disso.", iniciou ele.

"Se lá no começo era difícil, a gente conquistar Goiânia, a capital, hoje eu trago vocês pra minha cidade e com muito orgulho, como forma de agradecimento por todos esses anos de alegria e de muito amor. Dedico tudo isso aqui pra minha mãe que está lá em casa.", finalizou ele, ainda em prantos.

Confira o vídeo de Luan Santana emocionado, dedicando seu show para a mãe, Marizete:

Luan Santana estreia Luan City Festival com participações especiais

No último domingo, 24, Luan Santana realizou em Goiânia o Luan City Festival, um show enorme que contou com as participações especiais de Murilo Huff, Diego e Victor Hugo e Matheus Fernandes.

O show do artista teve mais de duas horas de duração, no qual ele cantou suas novas canções, entre elas Erro Planejado, Perigo Noturno e Morena e seus clássicos, Quando a Bad Bater, Amar Não é Pecado, Escreve Aí e Meteoro.

