Luan Santana estreia Luan City Festival com participações de Murilo Huff, Diego e Victor Hugo e Matheus Fernandes

Luan Santana lançou o Luan City Festival em Goiânia, contando com as participações de Murilo Huff, Diego e Victor Hugo e Matheus Fernandes

No último domingo, 24, Luan Santana (31) estreou em Goiânia o Luan City Festival, um show enorme, mais que especial, que contou com participações de Murilo Huff (26), Diego (38) e Victor Hugo (33) e Matheus Fernandes (30).

Durante a apresentação, o cantor se emocionou ao lembrar do incio de sua carreira e dedicou o momento a sua mãe, Marizete Santana, que esteve presente na plateia do evento. Além dela, estavam no local seu pai, Amarildo, sua irmã, Bruna e sua noiva, Izabela Cunha.

O Festival começou as 16:30, com uma grande apresentação de Matheus Fernandes que chamou para cantar ao seu lado, David Carreira (30), com quem lançou recentemente a canção Saturno.

Em seguida, subiu ao palco a dupla Diego e Victor Hugo, dando um tom romântico ao evento. Logo após foi a vez de Murilo Huff que emocionou o público com uma linda homenagem para Marília Mendonça (1995 - 2021), que faleceu em 2021 após um acidente de avião.

Luan Santana encerrou a noite fazendo um show de mais de duas horas onde cantou não só seus últimos lançamentos como Erro Planejado, Perigo Noturno e Morena, como também clássicos de sua carreira como Quando a Bad Bater, Amar Não É Pecado, Escreve Aí e a já tradicional Meteoro.

Ao fim da festa, Murilo e Diego e Victor Hugo retornaram ao palco para cantar juntos uma série de canções de Chitãozinho e Xororó, Zezé Di Camargo e Luciano, Leonardo e Daniel.

Luan celebrou mais esse momento especial em sua carreira: "Estou realizado. Foi o maior show da minha vida nesses quinze anos, foi um marco na minha carreira. O ‘Luan City Festival’ foi mais do que um festival, mais do que um show em Goiânia, o momento em que eu cheguei no local e vi a estrutura, olhei pra cima e vi essa imensidão que dá a sensação de estarmos em Nova York ou Las Vegas. Passou um filme na minha cabeça, foi um dia muito marcante."

"O público fez parte de um momento muito especial pra mim. E como forma de agradecimento por todos esses anos de alegria e de amor que meus fãs me deram, eu dedico tudo isso para vocês. Eu dedico a minha mãe Marizete Santana, que fez meu primeiro cenário com uma cortina de lycra e eu criei uns efeitos, ao começo de tudo a ela minha mãe, Marizete.", finalizou o sertanejo.

Confira alguns cliques do Luan City Festival que estreou no último domingo, 24, em Goiânia:

Crédito das fotos: Pedro Araújo e Jonh Luiz

