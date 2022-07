Matheus Fernandes e David Carreira lançam parceira inédita, Saturno

Matheus Fernandes e David Carreira lançaram juntos o mais novo hit, Saturno

15/07/2022

Na última quinta-feira, 14, a canção Saturno, parceria inédita entre Matheus Fernandes (30) e David Carreira (30), ganhou as plataformas digitais.

Um dos maiores nomes do forró brasileiro e o fenômeno português se uniram em um hit mais que especial que foi apresentado aos fãs pela primeira vez durante o Rock in Rio Lisboa de 2022.

A canção ainda ganhou um videoclipe, gravado em Portugal, lançado na conta oficial de David no Youtube.

"Gravar com o David foi uma coisa surreal. Ele tem uma energia que contagia quem está perto dele quase que instantaneamente. David é um artista incrível e espero que todos curtam muito esse som que fizemos juntos pra todos vocês", contou Matheus.

David, que vem se tornando um dos maiores artistas de seu país e já fez músicas com Kevinho (23), Ludmilla (27) e Giulia Be (22), celebrou a parceria com mais um brasileiro.

"É um orgulho enorme dar voz a este tema ao lado do Matheus Fernandes. Quando pensei nele para esta colaboração, achei muito difícil receber um ‘sim’. Ele é um dos maiores talentos brasileiros da atualidade e naturalmente tem uma agenda e uma procura enorme. Ter o ‘OK’ dele na hora e vê-lo entusiasmado com este som foi um privilégio.", contou ele.

Em seguida, o português ainda revelou os bastidores do clipe e agradeceu: "O Matheus viajou até Portugal para gravarmos juntos o videoclipe desta faixa, naquele cubo mágico, que criamos para o efeito e o profissionalismo dele arrebatou-me. Foi incrível trabalhar com este enorme artista".

Confira o clipe de Saturno, parceria inédita de Matheus Fernandes de David Carreira: