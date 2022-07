Luan Santana lança novo EP e fala sobre seu mais novo hit “Perigo Noturno”: “Diferente de tudo que já cantei”

O cantor Luan Santana lançou a terceira parte do seu novo projeto “Luan City” que conta com a música “Perigo Noturno”

Nesta quinta-feira, 30, Luan Santana (31) irá lançar a terceira parte do seu projeto Luan City, intitulado Alameda Bruna Santana em homenagem à sua irmã, o EP conta com as músicas Perigo Noturno, Maldito Girassol, Hábito e Celta.

O cantor conversou com a CARAS Digital sobre o hit Perigo Noturno, que já fazia sucesso entre os fãs até mesmo antes do seu lançamento oficial. “Perigo Noturno é uma música muito especial para mim, diferente de tudo que já cantei”, comentou Luan.

“Tem uma história muito original e já ganhou o coração do público, antes mesmo do seu lançamento, com os vídeos viralizando nas redes sociais”, destacou o cantor.

O dono do hit Morena ainda falou um pouco sobre a história contada em Perigo Noturno: “A música conta a história do cara, que, às 3h da madrugada, decide ligar pra ex”.

Por conta disso, o clipe da queridinha dos fãs será lançado às 3h da manhã. “Vamos fazer uma maratona hoje, aguardando o lançamento madrugada adentro”, comentou o artista.

Além de Perigo Noturno, o EP Alameda Bruna Santana ainda conta com uma parceira de Luan com Chitãozinho e Chororó na música Hábito.

O terceiro EP do projeto Luan City, que vem depois de Avenida Amarildo e Rua Marizete em homenagem aos pais do cantor, chega às plataformas digitais às 21h deste dia 30.