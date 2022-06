Perigo Noturno, novo hit de Luan Santana, alcança números estratosféricos antes mesmo de seu lançamento oficial

Antes mesmo de lançar oficialmente Perigo Noturno, o novo hit de Luan Santana já é sucesso entre os fãs

CARAS Digital Publicado em 23/06/2022, às 16h37

Na noite da última quarta-feira, 22, Luan Santana (31) anunciou que sua mais nova faixa de trabalho do álbum LUAN CITY, será Perigo Noturno.

Entretanto, antes mesmo de seu lançamento oficial como single, a canção já é um sucesso nas redes sociais.

A '#PerigoNoturno' já bateu a casa dos milhões, com mais de 2,5 milhões de incidências no Tik Tok, o que endossa o folego orgânico da música.

Perigo Noturno é embalada pelo imaginário popular, seguindo a sina de um sono inspirador, sublinhando a intensidade de Luan e de seu público.

O lançamento oficial da música acontece no próximo dia 30 de junho, as 21h, em tosas as plataformas digitais.

Confira o post que Luan Santana fez para anunciar o lançamento oficial de Perigo Noturno: