Luan Santana abre o jogo sobre casamento e filhos: 'Estou pronto e quero ter muitos'

Em entrevista à CARAS Digital, Luan Santana adiantou novidades sobre DVD, cruzeiro musical e festival nacional

Com 15 anos de carreira completos, o cantor Luan Santana (31) está longe de parar. O artista já acumula projetos para o ano de 2023, além de metas e ambições e também não descarta a possibilidade de aumentar a família ao lado da noiva, Izabella Cunha. "[Tenho] muita vontade de casar e ter filhos, sim. Sou apaixonado por crianças. Se for da vontade de Deus, estou pronto! E quero ter muitos."

Para ele, alcançar a marca na carreira traz o sentimento de completude, mas também o desafio de buscar novos projetos para os fãs. Para este ano, ele já tem na agenda o cruzeiro Luan Santana e a gravação do DVD Luan City 2 em Belo Horizonte, no Estádio do Mineirão. Além disso, ele fará o Festival Luan City, que já tem data marcada em São Paulo e em Curitiba –na capital paulista, o show acontece em 6 de maio no parque Ibirapuera, e na cidade paranaense, a apresentação será em julho.

"[Estou com uma] sensação de dever cumprido com vontade de cada vez mais apresentar novidades, música e arte para os meus fãs. Feliz e abençoado", afirma ele, em entrevista à CARAS Digital. O artista ainda celebra o especial que ganhou na TV Globo, para marcar os 15 anos de carreira.

"É uma honra ganhar um especial na Globo, onde só os grandes têm suas histórias contadas em um programa como esse. A realização de um trabalho bem feito em equipe, tudo sendo mostrado com maestria, pelo Bial e sua fenomenal equipe, na Globo Brasil e em mais de 150 países em plena época de Natal", relembrou.

Luan ainda pontua a responsabilidade de ser um artista, e como isso reflete em seu trabalho. "Nós artistas somos formadores de opinião. Por isso, eu procuro sempre me juntar com marcas que admiro e que tem a ver com a minha essência, a minha verdade", explica ele, que cita o empresário Caito Maia como uma de suas inspirações.

"Eu sempre admirei a história do Caito Maia, esse grande criador e gênio", acrescenta ele, que ainda faz uma parceria com a marca de óculos do empresário. Quanto a campanha, o artista ainda revelou uma curiosidade: sua relação com o número 777, o qual rendeu até uma tatuagem.

"[O número] tem um significado forte na Bíblia. Quando o número 7 se repete 3 vezes como o número 777, significa a perfeição da Trindade: Deus o Pai, Jesus Cristo o Filho e o Espírito Santo. Por isso, 777 representa Deus trabalhando para cumprir completamente bons propósitos, e fazendo esse trabalho com absoluta perfeição. Sou muito ligado a isso de números e seus significados", explicou.

Para o futuro, Luan não sonha pequeno. Ele conta que para o ano de 2023 pretende "continuar levando minha música para o Brasil e seguir na minha carreira internacional", além de novas datas de shows pelo país.