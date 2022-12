Pedro Bial se veste de piloto para entrevistar Luan Santana

Pedro Bial comemora o resultado do programa 'Som Brasil apresenta: 15 anos de Luan' e elogia a entrevista com o cantor: 'Foi muito legal'

O apresentador Pedro Bial (64) vai aparecer caracterizado na TV pela primeira vez! Ele entrou na brincadeira e se vestiu de piloto de avião e de barman para gravar o especial 'Som Brasil apresenta: 15 anos de Luan', que é uma homenagem à carreira do cantor Luan Santana (31). A atração será exibida no dia 26 de dezembro, na Globo, e promete mostrar para o público a trajetória do artista com direito a dramaturgia, entrevistas e musicais.

Em algumas cenas, Pedro Bial e Luan Santana brincam com elementos da dramaturgia em cenários de um bar, de um avião e de um cinema. Caracterizados como os profissionais de cada local, eles conversam sobre momentos da carreira do cantor. Os cenários foram inspirados na turnê dele, a Luan City, e traz a mensagem como se os fãs pudessem conhecer a Luan City por dentro.

Ao relembrar as gravações, o apresentador elogiou o cantor. "Conversar com o Luan é fácil, mas ao mesmo tempo não tão fácil. Fácil porque o Luan é muito profissional, é sério, se prepara para qualquer compromisso. Tem um espírito de fazer as coisas como se fossem uma missão, então ele chegou muito a fim da conversa, como se fosse uma missão mesmo. Mas, por outro lado, tem os segredos que todo ser humano tem, e que não é fácil abordar, nem para mim e nem para ele. Então ele abriu bastante coisa relacionado aos seus sentimentos pessoais e como artista para nós. Foi muito legal", afirmou ele, e completou: "O que me comove na entrevista é essa história de uma pessoa que desde muito jovem, muito criança, já tinha um destino sonhado, que ele leva adiante e cumpre, isso é sempre surpreendente, e indica muita determinação".

Entre as memórias de sua carreira, Luan Santana relembrou o sucesso da música Meteoro. "Entre as músicas desse especial, escolhi as que mais me marcaram. Tem uma apresentação de ‘Meteroro’, que foi a grande música que me mostrou para o Brasil inteiro, que me fez começar a viajar, a sair do meu estado, ir para outros estados. ‘Meteoro’ é sempre uma grande música, e sempre vai ser a mais especial canção que já gravei até hoje. E depois de ‘Meteoro’ são tantas as histórias que venho contando ao longo desses anos todos", relembrou.

Por fim, o cantor revelou o que o público pode esperar do seu especial. "Para quem é fã, que me acompanha desde o começo, pode esperar neste especial um momento mágico para mim. O público saberá coisas que ninguém nunca soube até hoje nesses 15 anos. Aconteceram milhares de situações, e algumas delas contei ao Bial. É uma honra ver minha história sendo contada nessa homenagem, que é tão cheia de trabalho, tão intensa. Estou muito feliz”, concluiu.