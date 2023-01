Luan Santana anuncia a gravação de seu novo projeto, 'Luan City 2.0'

Com 25 músicas inéditas, Luan Santana anuncia o projeto 'Luan City 2.0' que será gravado no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte

Vem novidade por aí! Agora é oficial, após agitar o centro expandido de São Paulo através da gravação de um show épico, com músicas que se transformaram em hits dentro e fora do Brasil,Luan Santana está de volta com o projeto Luan City 2.0, que promete fazer a alegria dos fãs. Só que dessa vez, com uma nova roupagem, trazendo um estilo futurista.

“É uma evolução musical, cenográfica e inspiracional do LUAN CITY, por isso chamei de 2.0. Evoluímos no sentido das histórias de amor das canções, dos arranjos, do palco e dos efeitos visuais”, revelou o artista.

Com uma produção impecável, convidados pra lá de especiais e muita tecnologia, a gravação do DVD, Luan City 2.0, contará com telões de LED, drones, hologramas gigantes, fogos de artifício e posicionamento de câmeras de última geração que prometem cobrir toda a área do evento.

“Vai ser um megashow num palco gigantesco que tem uma temática futurista. A evolução está também na passagem do tempo, porque na Vila Itororó, no Luan City, a gente se inspirou na Nova York dos anos 20, no City 2.0, avançamos uns 150 anos, e estamos trazendo uma estética de um futuro utópico, onde as máquinas, a inteligência artificial e os chips fazem parte do nosso cotidiano”, concluiu.

Unindo mais de 25 sucessos inéditos que ainda serão gravados, o show do sertanejo já tem data marcada e está previsto para acontecer no dia 18 de março, no Estádio do MINEIRÃO, em Belo Horizonte.