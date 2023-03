Lil Nas X pula de paraglider na Baixada Santista e diverte internautas

Cantor norte-americano Lil Nas X se aventura na Baixada Santista em visita para o Brasil

Nesta sexta-feira, 24, o rapper Lil Nas X (23) decidiu mostrar que sabe se aventurar! Após desembarcar no Brasil, o cantor aproveitou seu momento de folga no litoral do estado de São Paulo, na cidade de São Vicente, na Baixada Santista, e foi pular de paraglider, um dos principais passeios da localidade.

Em solo brasileiro para se apresentar no festival de música Lollapalooza, onde artistas como Billie Eilish, Kali Uchis, Conan Gray, entre outros, estarão também presente, Lil Nas X aproveitou para colocar a coragem em dia, pulando do Morro do Itararé, pousando nas areias da praia da cidade.

Através de um vídeo postado em seu perfil oficial no Instagram, Lil aparece extremamente feliz, com um sorriso de orelha a orelha, mas ao mesmo tempo, com bastante medo, principalmente quando o instrutor de paraglider pula com o cantor em direção ao solo.

O Lil Nas x desceu tanto pro inferno no clipe dele, q literalmente chegou no inferno q é são Vicente pic.twitter.com/OMe9YYWqAN — RONALD (@rronaldds) March 24, 2023

Montero, seu nome verdadeiro, também curtiu bastante a noite paulistana, ao frequentar uma balada bastante conhecida da capital de São Paulo, chamada Toky. "Lil Nas X foi na balada Tokyo, em São Paulo!", compartilhou José Norberto Flesch, famoso jornalista de música.

Lil Nas X foi na balada Tokyo, em São Paulo!



pic.twitter.com/tfPv1Wgf3t — José Norberto Flesch (@jnflesch) March 23, 2023

Lil Nas X também esbanjou simpatia com alguns fãs que o encontraram passeando por um shopping na cidade de São Paulo. “E eu que fui levar a gata pra jantar no shopping e encontrei o lil nas X na frente da sephora”, celebrou o influenciador e tiktoker brasileiro, Matheus Teodoro.

e eu que fui levar a gata pra jantar no shopping e encontrei o lil nas X na frente da sephora KKKKKKKKK pic.twitter.com/fI0OBud68R — math (@math_theodoro) March 23, 2023

Billie Eilish atende fãs em parque de São Paulo em visita ao Brasil

Também no Brasil para o festival musical, Billie Eilish foi abordada por fãs enquanto passeava pelo parque Burle Marx, na Zona Sul de São Paulo e esbanjou toda sua simpatia. É a primeira vez que Billie Eilish está no Brasil. Na verdade, a primeira deveria ter sido em 2020, em uma sequência de shows que faria nas terras tupiniquins, mas acabou sendo impedida pela pandemia da Covid-19. “Brasil, eu finalmente estou aqui! Faz muito tempo que queria vir”, escreveu a cantora, em um storie que publicou em seu perfil oficial no Instagram, ao chegar no país.