Billie Eilish atende fãs em parque de São Paulo em visita ao Brasil

Pela primeira vez no Brasil, cantora americana Billie Eilish mostra simpatia com fãs brasileiros

A cantora norte-americana Billie Eilish (21) mostrou toda sua simpatia ao encontrar com alguns fãs nesta sexta-feira, 24! A artista estava passeando pelo parque Burle Marx, na Zona Sul de São Paulo, quando foi abordada por brasileiros apaixonados pela famosa.

É a primeira vez que Billie Eilish está no Brasil. Na verdade, a primeira deveria ter sido em 2020, em uma sequência de shows que faria nas terras tupiniquins, mas acabou sendo impedida pela pandemia da Covid-19. Agora, Billie faz sua estreia no solo brasileiro ainda nesta sexta-feira, 24, no festival de música Lollapalooza. Além dela, outros nomes da música que estarão presentes são Lil Nas X, Kali Uchis, Conan Gray, entre muitos outors. O festival ainda terá mais dois dias de shows, sábado, 25, e domingo, 26.

VENCERAM! Billie Eilish com fãs brasileiros. 🇧🇷🫶 pic.twitter.com/RReck0k7qB — Billie Eilish Brasil (@BillieEilishBR) March 24, 2023

“Brasil, eu finalmente estou aqui! Faz muito tempo que queria vir”, escreveu a cantora, em um storie que publicou em seu perfil oficial no Instagram na última quinta-feira, 23, quando desembarcou no Brasil, junto de uma foto do avião mostrando a cidade de São Paulo.