De fio-dental, Kali Uchis passeia de moto pelo Rio de Janeiro em visita ao Brasil

Cantora americana Kali Uchis ostenta corpão escultural ao usar roupas mínimas para passear pelo Rio de Janeiro

Nesta quinta-feira, 23, a cantora norte-americana Kali Uchis (28) decidiu deixar seus seguidores brasileiros completamente malucos! Usando roupas minúsculas, a artista passeou pela cidade do Rio de Janeiro usando um fio-dental para fora da minissaia, acompanhada da modelo e atriz Juliana Nalú.

Usando uma blusinha mínima da Seleção Brasileira, deixando parte dos seios à mostra, e um biquíni de lacinho fio-dental verde, cobrindo a peça inferior com uma minissaia jeans, ela compartilhou em suas redes sociais alguns registros que fez nos momentos de turista na cidade maravilhosa, subindo até na moto em uma comunidade carioca.

“Brasil, meu coração está cheio por sua causa!”, escreveu a cantora, na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram. Kali aproveitou os cliques para exibir suas curvas invejáveis, deixando os fãs brasileiros completamente apaixonados no corpão escultural da famosa.

Os comentários foram inundados de brasileiros elogiando a perfeição da artista e seu passeio pelo Rio de Janeiro. “Tô passando mal”, comentou um internauta. “Pegar um solzinho né mãe”, brincou uma outra. “Você é a cara deste país”, exaltou um terceiro internauta. Até mesmo Pabllo Vittar comentou algumas carinhas de apaixonada na postagem. Além disso, outros milhares mandaram emojis de coração e palminhas para enaltecer a beleza exuberante de Kali Uchis.

Veja a publicação da cantora norte-americana Kali Uchis passeando pela cidade do Rio de Janeiro com roupas mínimas e exibindo seu corpão sensacional:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por @kaliuchis



