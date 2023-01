Família de Billie Eilish sofre tentativa de assalto em Los Angeles

Há apenas alguns dias, um homem tentou invadir a casa dos pais da principal cantora jovem do momento, Billie Eilish (21). Segundo o site de notícias norte-americano TMZ, a polícia respondeu à casa de Highland Park, em Los Angeles, nos Estados Unidos da América, às 21h15, depois de receber uma denúncia de que alguém havia escalado a cerca de segurança da residência.

Ainda de acordo com o tablóide de fofocas estadunidense, aparentemente, a casa estava vazia, e quem acionou a polícia foi uma empregada doméstica, que não estava no local na hora da invasão, mas através de um aparelho que mostrava o intruso não identificado, foi alertada sobre o crime.

O criminoso estava vestido todo de preto e mascarado. A polícia foi imediatamente ao local e conseguiu prender ele. Segundo os oficiais, nada foi roubado da casa da família da cantora, mas o suspeito, que não teve seu nome divulgado, está sendo acusado de tentativa de invasão.

Não há muita coisa dita publicamente sobre o crime, até mesmo sem saber se Billie ou sua família estavam morando na casa no momento em que o homem tentou invadi-la. Também não tem nada sobre as intenções dele ao tentar entrar na casa.

BREAKING: LAPD robbery detectives are working a caper at the childhood home of popstar Billie Eilish in the Highland Park neighborhood of LA. A man, who reportedly jumped a fence at the property owned by Eilish’s parents, is now in custody. pic.twitter.com/yZg1xP6K83