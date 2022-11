Billie Eilish abre o jogo sobre namorar cantor 11 anos mais velho: “Muito feliz”

A cantora Billie Eilish comentou em entrevista sobre seu namoro com o vocalista da banda “The Neighbourhood”, Jesse Rutherford

Nesta segunda-feira, 28, Billie Eilish (20) abriu o coração sobre seu namoro com Jesse Rutherford (31), vocalista da banda “The Neighbourhood” e onze anos mais velho que ela.

A cantora foi perguntada em uma entrevista em vídeo da revista americana Vanity Fair se tinha um namorado e respondeu: “Sim, tenho. E é muito legal e estou muito animada e muito feliz com isso”.

Billie ainda comentou sobre a admiração que tem pelo novo namorado: “Consegui levar minha vida a um ponto em que eu não só era conhecida por uma pessoa que eu achava o filho da p*ta mais gostoso do mundo, como também peguei ele”.

A dona do álbum “Happier Then Ever” ainda comentou sobre o que espera do relacionamento. “Quero ter confiança, quero ter espaço, quero amor e atenção. E igual admiração é realmente importante”, contou. E Billie ainda disse: “Estou realmente inspirada por essa pessoa e ele é inspirado por mim”.

Que casal!

Recentemente, Billie e Jesse surpreenderam ao comparecerem juntos a um evento de gala com um look no mínimo inusitado.

O casal compareceu ao LACMA Art+ Film Gala 2022 com pijamas beges de estampa quadriculada combinando.