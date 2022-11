Atualidades / QUE CASAL!

De coberta, Billie Eilish aparece em red carpet ao lado do namorado pela primeira vez

A cantora Billie Eilish tornou público o namoro com Jesse Rutherford ao surgir com o amado enrolada em coberta com o amado

CARAS Digital Publicado em 06/11/2022, às 19h11

Billie Elish e Jesse Rutherford apareceram enrolados em uma coberta - Foto: Getty Images