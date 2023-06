Lexa se derrete por MC Guimê em primeira aparição após reatar casamento

Apaixonadíssimos! Lexa e MC Guimê trocam carinhos em público e beijam muito após anunciarem volta do casamento

A cantora Lexa e o cantor e ex-BBB MC Guimê fizeram a primeira aparição em público após anunciarem que reataram o casamento na última sexta-feira, 09. Super apaixonados, eles trocaram carinhos e beijaram muito no palco durante um show da cantora no interior de São Paulo, em Sorocaba.

Lexa se derreteu pelo marido ao compartilhar todos os detalhes do encontro em um vídeo publicado em seu perfil oficial do Instagram. Logo de cara, o casal prova que está em clima de romance e surge de mãos dadas ao deixar o hotel. A caminho do show, eles se divertiram acompanhados da equipe da cantora e da ex-BBB Tina Calamba.

Nos bastidores, Lexa e Guimê trocaram carinhos. Em seguida, o casal surgiu em cima do palco e levou o público à loucura. Agarradinhos, eles deram um beijão apaixonado, dançaram e cantaram juntos em público: “Obrigada, Sorocaba, foi lindão”, a cantora legendou a publicação e marcou sua equipe.

Os fãs de Lexa opinaram sobre o retorno do casal nos comentários: “Dá para ver a alegria de uma mulher que ama, perdoa e só quer ser feliz. Alguns julgam, mas eu admiro a força e a coragem de uma grande mulher”, uma seguidora elogiou. “Ela está claramente feliz e em paz com a escolha dela”, escreveu outra admiradora.

O casamento de Lexa e Guimê passou por uma crise no começo deste ano, depois que o funkeiro foi expulso do reality show da Globo, o 'Big Brother Brasil', após ser acusado de importunar sexualmente uma das participantes, a intercambista mexicana Dania Mendes, que fez uma curta participação no programa.

MC Guimê rompe o silêncio ao falar de Lexa:

MC Guimê se pronunciou pela primeira vez depois que reatou o casamento com a cantora Lexa. Pelas redes sociais, ele agradeceu a decisão da esposa de perdoar seu erro: "O quanto eu te amo não tá escrito. Nem no verso mais bonito. Com você, aprendi e aprendo coisas lindas sobre amar, viver e ser realmente feliz”, o cantor iniciou. Confira a declaração!