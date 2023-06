MC Guimê rompe o silêncio ao falar de Lexa: 'Obrigado por ter me perdoado'

MC Guimê fala sobre perdão ao se pronunciar sobre o casamento com Lexa e enche a esposa de elogios: 'O quanto eu te amo não está escrito'

O cantor MC Guimê se pronunciou pela primeira vez sobre a notícia de que reatou o casamento com a cantoraLexa. Ela deu a notícia sobre a decisão de continuar casada após período de crise nesta sexta-feira, 9, por meio de um post nas redes sociais. Algum tempo depois, ele também fez um post na web para falar sobre a decisão do casal e agradeceu a cantora por tê-lo perdoado.

"O quanto eu te amo não tá escrito. Nem no verso mais bonito. Com você, aprendi e aprendo coisas lindas sobre amar, viver e ser realmente feliz. Estar ao seu lado, me faz tão bem que você nem imagina… mas, quero falar mais de você nessa legenda: você é linda, inteligente, independente, positiva, dedicada, talentosa, gostosa, parceira, rainha e amor da minha vida… e dona do sorriso mais lindo do universo, inclusive é esse seu riso que me tira o meu melhor riso e viver isso dia após dia contigo é indescritível!", disse ele.

Por fim, ele escreveu: "Obrigado por ter me perdoado, obrigado por escolher caminhar ao meu lado.

Te amo pra sempre!".

Em seu post, Lexa disse: “Vocês sabem que minha vida pessoal sempre foi muito discreta, nosso casamento sempre foi muito feliz, aliás, 8 anos incrivelmente vividos e sem nenhuma polêmica. Durante esse pós vi a dor e arrependimento sincero de uma pessoa disposta a mudar e a aprender. Seguimos por aqui.. na paz. É só o que desejamos. Essa decisão é extremamente pessoal. Mc Guimê, te amo”.

Mãe de Lexa comemora

Mãe da cantora Lexa, Darlin Ferrattry ficou radiante com o anúncio de que a filha reatou o casamento com MC Guimê.

“Meu coração está explodindo de tanta felicidade Lexa, te amo mais que tudo minha filha! Você merece ser sempre muito feliz ao lado do seu marido que tanto te ama, MC Guimê o genro do meu coração, o genro que Deus me deu”, comemorou a mãe da cantora.