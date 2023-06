Mãe de Lexa celebra volta de casamento da filha com MC Guimê

Darlin Ferrattry, mãe de Lexa, reage ao anúncio da filha, que retomou seu casamento com MC Guimê

Nesta sexta-feira, 9, a cantora Lexa usou suas redes sociais para anunciar que reatou seu casamento com o funkeiro, MC Guimê. Depois de uma crise por conta das acusações de importunação sexual que o cantor sofreu após sua expulsão do BBB 23, os dois estão juntos novamente. Quem celebrou a notícia foi Darlin Ferrattry, mãe da cantora e sogra do cantor de funk.

“Meu coração está explodindo de tanta felicidade Lexa, te amo mais que tudo minha filha! Você merece ser sempre muito feliz ao lado do seu marido que tanto te ama, MC Guimê o genro do meu coração, o genro que Deus me deu”, comemorou a mãe da cantora.

“Vocês sabem que minha vida pessoal sempre foi muito discreta, nosso casamento sempre foi muito feliz, aliás, 8 anos incrivelmente vividos e sem nenhuma polêmica. Durante esse pós vi a dor e arrependimento sincero de uma pessoa disposta a mudar e a aprender. Seguimos por aqui.. na paz. É só o que desejamos. Essa decisão é extremamente pessoal. Mc Guimê, te amo”, disse a cantora, na legenda da publicação que foi compartilhada no perfil oficial do Instagram de Lexa.

Não foi só a sogra de Guimê que ficou feliz com a notícia. "Sejam felizes! Uma vida a dois nunca é construída numa linha reta. Pelo contrário, é cheia de lombadas e curvas e só diz respeito à vocês”, apontou o apresentador Marcos Mion. “Uhuuuu! Que alegria! O amor sempre vence!”, celebrou a apresentadora Ticiane Pinheiro. "Sejam felizes", comemrou a ex-BBB e professora de educação física Larissa Santos.

Uma publicação compartilhada por Lexa (@lexa)

Uma publicação compartilhada por Darlin Ferrattry (@darlinferrattry)



Emoção!

Recentemente, Lexa se emocionou ao receber uma mensagem de sua família. O momento emocionante aconteceu durante uma participação da cantora no programa “Encontro” apresentado por Patrícia Poeta e Manoel Soares. Lexa recebeu depoimentos da mãe, Darlin Ferrattry, dos irmãos, Wenny e Isaac, e da avó, Dona Conceição.