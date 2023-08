Juliette curte passeio de lancha na companhia de amigos em Miami

Cantora Juliette, vencedora do BBB 21, aproveita dias de descanso durante viagem para Miami

A cantora Juliette, que está prestes a lançar single com Marina Sena, está curtindo alguns dias de descanso na companhia de amigos em Miami! Na última quarta-feira, 02, ela usou as redes sociais para compartilhar registros de passeios.

Nos stories de seu Instagram e em sua conta no Twitter, a vencedora do BBB 21 compartilhou imagens em que aparece de biquíni preto em um passeio de lancha ao lado dos amigos.

Os fãs não pouparam elogios nos comentários. "Gata", "A mais linda de Miami", "Toda linda e maravilhosa", "A perfeição", "Tá muito linda", declararam.

Recentemente, Juliette comentou sobre sua relação com a cantora Anitta. "Ela é minha irmã. Eu me apaixonei pela família e pela história dela. Temos essa sensação de segurança. Pode acontecer o que for, a gente tem uma à outra", disse ao Fantástico.

Evelyn Castro revela mal-entendido com Juliette

Apesar de terem passados muitos anos desde a sua experiência no reality FAMA, Evelyn Castro, que hoje tem uma carreira estruturada na televisão e teatro, confessa que guarda certos traumas. O que acabou provocando uma história engraçada com Juliette, vencedora do BBB 21.

Ela conta que as duas estavam andando nos famosos carrinhos do Estúdio Globo, quando ela soltou um comentário que lhe causou vergonha imediata.

"Peguei o mesmo carrinho que ela e o motorista lembrou de mim no Fama e ele perguntou: 'Quer que eu te deixe no Big Brother?'. Aí eu respondi: 'Pelo amor de Deus, não faça isso comigo'. Quando olhei para trás estava a Juliette e ficou parecendo que eu estava sacaneando ela", disse ela, que completou: "Fiquei tentando explicar que não foi piada, mas ela ficou rindo. Depois até comentei com o moço, que ela nunca iria imaginar que eu também morei lá dentro".