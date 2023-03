Jojo Todynho vai fazer bariátrica? Cantora abre o jogo sobre a cirurgia!

Jojo Todynho responde pergunta de fãs ao contar que pretende fazer cirurgia bariátrica e revela que ainda vai realizar o procedimento para emagrecer

A cantora Jojo Todynho (26) abriu uma caixinha de perguntas nas redes sociais e decidiu fazer sobre um assunto de sua vida pessoal: a cirurgia bariátrica. Há pouco tempo, ela contou que pretendia realizar a cirurgia para perder peso, mas ela não tocou mais no assunto. Agora, a artista voltou a se pronunciar ao ser questionada se desistiu ou não da cirurgia.

Jojo contou que ainda não decidiu se vai ser operada ou não, mas também não pretende dar detalhes antes que aconteça. "Eu não desisti. Ela [a cirurgia] se tornou uma incógnita que eu não sei se eu vou fazer, ou se não vou fazer e eu falei que se caso eu fizesse eu não ia divulgar aqui data, dia ,nada, você só iam ver o resultado acontecendo", disse ela.

E ela completou: "Porque cada um tem seu processo, cada um tem seus métodos, suas metas. E eu prefiro não falar sobre o assunto. Eu só dividi, só vim a público contar porque de qualquer forma a imprensa sempre quer passar na frente. Então eu fui lá e falei aqui no meu perfil".

Jojo Todynho rebate críticas ao deixar o bumbum de fora no Carnaval

A cantora Jojo Todynho (26) atraiu todos os olhares ao aparecer na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, com o bumbum todo de fora. Em clima de carnaval, ela deixou a região dos glúteos à mostra ao aparecer com uma calça jeans rasgada estratégicamente. Agora, ela rebateu as críticas.

Em uma aparição nos stories do Instagram, a estrela mostrou sua autoestima ao defender a sua decisão de surgir com o bumbum de fora. “Uma raba dessa e você acha que eu vou esconder?! Sou privilegiada, meu bem. Quem que se incomode que tampe a sua. E é isso”, disse ela.

Foto: Adão / AgNews