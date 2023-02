Jojo Todynho recorta o jeans e surge com o bumbum GG de fora na Sapucaí

Jojo Todynho exibe o bumbum GG ao usar calça jeans com recorte estratégico e brinca: 'Quem tem coloca pra jogo né?'

A cantora Jojo Todynho está solteira e resolveu chegar causando na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, para conferir a segunda noite de desfiles das escolas de samba do Grupo Especial. A estrela marcou presença em um camarote do evento carnavalesco e caprichou na escolha do look para atrair todos os olhares.

Ela apareceu com uma calça jeans estrategicamente recortada. Ela tirou a parte de trás da calça e deixou o bumbum todo de fora. Na hora das fotos, a estrela empinou o bumbum e o exibiu sem cerimônia para os fotógrafos de plantão.

Nos bastidores, Jojo brincou sobre o seu look ousado. “Quem tem coloca pra jogo né?”, disse ela ao site UOL. Além disso, ela comentou sobre ficar com alguém após o fim do seu casamento. “Ainda não beijei na boca. Hoje é meu primeiro dia aqui. Quem sabe”, afirmou.

Fotos: Adão / AgNews

Jojo Todynho decide tirar o nome da mãe de sua certidão de nascimento

Há poucos dias, Jojo Todynho disse que entrou na justiça para tirar o nome da mãe de sua certidão de nascimento. "Outra coisa que queria deixar claro aqui é que, daqui a pouco vai sair aí na mídia, que eu entrei com um processo de exclusão do nome dessa senhora que me colocou no mundo, da minha certidão de nascimento, vou deixar apenas o nome do meu pai. E por que? Porque quem me criou foi minha avó, ela me educou, me deu amor, amparo, carinho, tudo mundo sabe do amor e carinho que tenho pela minha avó... não só por ela, mas pela minha família", desabafou Jojo.

Ela continuou: "Não fico fazendo exposição aqui da minha avó, tanto é que já pedi: as pessoas ficam indo na porta da minha avó e eu pedi, pelo amor de Deus, tenho minha vida, a minha avó a dela, ela já é uma senhora, então evite. Coloquei câmera na casa da minha avó, vocês sabem que ela é tudo pra mim. Tudo o que eu tenho e sou hoje, eu devo a minha avó. Tentei fazer meu papel de filha, mas não deu e está tudo certo. O que nunca me acrescentou, não me faz falta e é por isso que tomei essa decisão muito dura. Vai rolar processo, tudo bonitinho... E quero muito ser mãe porque se eu não deixar herdeiro, essa senhora pode tomar conta de tudo meu. Não pode deixar isso. Nem minha avó que me criou sabe como funciona a justiça. Nem quem me criou tem o direito de ficar com o que é meu. Deus sabe todas as coisas, vamos deixar rolar. Só pra deixar esclarecido".