Jojo Todynho se pronuncia sobre fim do casamento e sobre bariátrica

Jojo Todynho usou os stories para se pronunciar sobre o fim do casamento e para acabar com as especulações sobre a realização de uma bariátrica

CARAS digital Publicado em 07/11/2022, às 18h39

Na tarde desta segunda-feira, dia 07, a cantora Jojo Todynho (25) resolveu, por meio dos seus stories, se pronunciar sobre o término do seu relacionamento com Lucas Souza. A cantora disse que não teve tempo para falar sobre o assunto com os seus seguidores de maneira mais intimista, mas aproveitou para agradecer o apoio dos fãs e para esclarecer algumas coisas.

“Foi um turbilhão tudo o que aconteceu e eu não tive tempo de parar e agradecer a cada pessoa que se sensibilizou e cuidou de mim, de alguma forma, brigou por mim ou reverberou..." disse Jojo. “Tenho dentro de mim uma coisa: 'Quem não ama, não vive'. Sou uma mulher muito intensa. Quando boto algo na minha mente, não tem quem tire. Sou assim e pago muito o preço por ser assim, mas tudo para mim, foi como um aprendizado”, disse ela, referindo-se ao término do casamento.

Jojo também disse que, apesar de se sentir decepcionada com algumas falas do ex-marido após o término, não se arrepende em momento nenhum de ter casado com Lucas, já que o acontecimento serviu para que a sua avó pudesse vê-la vestida de noiva e chegando ao altar: “Minha avó falava muito para mim: 'Já me conformei que você é da pista, que eu vou morrer e você nunca vai se casar'. Então, para mim, aquele momento ali, de olhar para o altar e ver minha avó ali, dinheiro nenhum paga.”

Jojo Todynho fala sobre decisão de fazer cirurgia bariátrica

Outro assunto que Jojo abordou em seus stories foi a decisão de fazer uma cirurgia bariátrica, curiosidade que tomou conta dos fãs após um post misterioso da cantora. Ela já disse algumas vezes ser contra o procedimento, mas agora deixou claro que a decisão foi tomada em consenso com os seus médicos e por motivos de melhor qualidade de vida, e não por estética.

“Dizia que não ia fazer, mas eu não sou médica. Se o médico que está com os meus exames e acha que eu devo fazer, vou fazer. Essa decisão já tem dois meses. Nunca é tarde para a gente olhar as coisas de outra forma e melhorar. O que você não sente agora respinga lá na frente. Não vai ser agora, mas estou muito feliz e decidida. Tenho certeza do que eu quero e busco para mim”, explicou a cantora.