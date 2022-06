Joelma cai no palco durante show na Bahia

Joelma perde o equilibrio e cai no chão durante a coreografia de seu show no último final de semana

CARAS Digital Publicado em 20/06/2022, às 10h30

A cantora Joelma deu um susto nos fãs ao sofrer uma queda no palco durante um show no último final de semana na Bahia. Ela estava dançando e cantando quando perdeu o equilíbrio e caiu de costas no chão.

Na hora do tombo, Joelma caiu com as pernas para cima e conseguiu se recuperar rapidamente. Com o impulso, ela conseguiu se sentar no palco e mostrou que estava tudo bem. Assim, os fãs a aplaudiram e ela retomou sua apresentação sem problemas.

Joelma cai no palco ao perder o equilíbrio - Foto: Reprodução / Twitter

Joelma cai no palco ao perder o equilíbrio - Foto: Reprodução / Twitter

A Joelma até para cair, caí com classe

Brinque com ela naoooooo pic.twitter.com/MEHYokFQX9 — Kécia🚩🍷 #ForaBolsonaro (@Keciaoliveiraaa) June 20, 2022

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Leo Dias (@leodias)

Joelma foi internada neste mês

Há cerca de 10 dias, a cantora Joelma recebeu alta do hospital após uma internação para fazer exames. Ela foi quadro de esofagite, gastrite e um edema, e ficou em observação por alguns dias.

“Informamos que a paciente Joelma da Silva Mendes teve alta hospitalar na manhã deste sábado (11) em ótimas condições e seguirá seu tratamento a partir de agora em sua residência. Profa. Dra. Ludhmila Hajjar – Cardiologista e intensivista Rede D’Or CRM 103034 SP Aproveitamos para agradecer todo carinho, amor e orações de todo o público”, informou o boletim médico.