Jefferson Morais revela mudança de hábitos após cirurgia delicada: "Tentando uma vida fitness"

Durante a gravação do novo DVD da dupla Gustavo Moura e Rafael, o sertanejo Jefferson Morais conversou com a CARAS Brasil e revelou detalhes de sua intimidade

Jefferson Morais tem passado por um momento diferente em sua vida pessoal desde que precisou passar por uma cirurgia de emergência no ano passado. Em entrevista à CARAS Brasil, o sertanejo revelou que precisou modificar a rotina em prol de sua saúde e bem-estar.

Segundo o artista, seu problema no rim estava em um estágio avançado por conta de pedras nos rins, algo que acabou gerando uma cirurgia de emergência. "Acho que pedra no rim todo mundo tem, mas algumas se desenvolvem, outras não. Foi um susto, porque foi bem corrido", disse ele, durante a gravação do DVD Rolezão Diferente da dupla sertaneja Gustavo Moura e Rafael, em Fortaleza.

"Eu estava com o fígado bem ruim, já não estava respirando muito bem, mas eu já tinha feito uma cirurgia. Quando foi a segunda, eu não tava nem com medo mais daquele cateter idiota", completou.

Depois de pouco mais de seis meses, Jefferson conta que tem enfrentado dificuldades com os novos hábitos, mas tudo é para o seu próprio bem. "Não estou bebendo mais, estou mais de boa. Tô vivendo uma vida fitness, como dizem por aí. Mas é difícil, ainda mais a gente que é sertanejo", brinca.

Mas os novos hábitos do cantor não se resumem apenas nos cuidados com a saúde. Ele também tem se adaptado à realidade paterna desde a chegada de Aurora em sua vida. "Meu primeiro filho eu não convivi com a mãe dele, então é diferente. Eu ainda estou aprendendo", disse ele, que também é pai de Theo.

Questionado sobre as descobertas do novo momento, ele, que é casado com Nayara Perassoli, se diverte ao lembrar que os dois não têm mais tanto tempo livre como casal. "Descobri que não dá para fazer mais nada em casal. Não dá para sair, para fazer nada. Tudo tem que ser combinado, para ver se alguém vai cuidar", conta.