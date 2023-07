Quem é Jefferson Moraes? Sertanejo foi internado às pressas para cirurgia

Cantor Jefferson Moraes precisou fazer cirurgia de emergência após descobrir problema de saúde

Jefferson Moraes (33) pegou os fãs de surpresa após revelar nesta quarta-feira (19), ter passado por uma cirurgia de emergência. Ele foi diagnosticado com cálculo no ureter distal bilateral e precisou ser internado às pressas no Hospital Amparo, em Goiânia.

Por conta de sua situação, o artista ficará afastado dos palcos por alguns dias, provocando o cancelamento de algumas apresentações. Ele era uma das atrações confirmadas da 44ª Festa do Peão de Jaraguá, em Goiás.

Em seu perfil do Instagram, ele compartilhou alguns stories e tranquilizou os admiradores sobre seu estado de saúde. "Graças a Deus deu tudo certo a cirurgia, apesar da dor está tudo bem. Coloquei dois cateteres, um de cada lado", escreveu.

Apesar da transparência, Jeff fez questão de se precaver contra possíveis boatos a respeito de sua internação e compartilhou um boletim médico emitido pelo hospital.

"Venho através deste informar que o paciente Jefferson Moraes Sampaio foi submetido a cirurgia de urgência para tratamento de cálculo no ureter distal bilateral, às 14 horas do dia 18 de julho de 2023. Procedimento realizado sem intercorrências, seguem em bom estado geral e sob cuidados da equipe médica. Paciente com orientações de cuidados e repouso pós-operatório devendo permanecer afastado de suas atividades por seis dias, a partir desta data", diz o boletim.

QUEM É JEFFERSON MORAES?

Natural de Londrina, no estado do Paraná, Jefferson Moraes é um cantor sertanejo que iniciou carreira artística aos sete anos de idade. Seu primeiro disco foi lançado em 2015, mesmo ano que acabou conquistando fama nacional.

Ele foi o vencedor do quadro Iluminados, do programa Domingão do Faustão. Seu desempenho na competição de canto fez ele assinar contrato com a empresa Audiomix, empresa que gerencia a carreira de diversos artistas de sucesso como Zé Neto e Cristiano.

Ele é pai de duas crianças, uma delas fruto de seu relacionamento com a ex-dançarina do Faustão e modelo Nayara Perassoli. Aurora nasceu em maio deste ano.

“Eu estou radiante, minha princesa chegou neste mundo repleta de amor, Aurora vai ser muito amada, tenho certeza disso. Foi uma emoção muito grande acompanhar o parto. Nayara é uma mulher muito forte, e não soltei a mão dela em nenhum segundo, ela vai ser sempre a minha companheira de vida”, disse o papai coruja.