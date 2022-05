Iza aposta no decote profundo em figurino para novo projeto musical

Iza surge deslumbrante nas primeiras imagens de seu novo clipe para a música Fé

CARAS Digital Publicado em 31/05/2022, às 17h57

A cantora Iza caprichou na escolha do seu look para o seu novo projeto audiovisual. Nos próximos dias, ela lançará a música Fé e também o clipe da canção e já deu uma pista do seu figurino em um novo vídeo nas redes sociais.

Desta vez, a estrela apareceu com um conjunto de alfaiataria. Sem nada por baixo, ela investiu no decote profundo e caprichou no carão em um vídeo de divulgação do clipe. A nova música da estrela será lançada no dia 2 de junho e o clipe chega à internet no dia 3 de junho.

Ao anunciar a nova canção, Iza contou: "Quem não teve medo, de não dar conta... De não chegar lá? E foi dormir, porque chorar não resolvia. Mas insistiu, caiu e levantou, de novo e de novo. Na força, no corre a na coragem. Você, eu, todo mundo. Apesar tudo, seguimos, fazendo nosso caminho, firme, sem duvidar com fé. Fé".

Visual da cantora Iza em novo projeto: