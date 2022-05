IZA anuncia nova música 'Fé', faixa do seu 2º álbum

A cantora IZA anunciou sua nova música 'Fé', que será lançada em junho

CARAS Digital Publicado em 16/05/2022, às 10h29

No último domingo, 15, IZA (31) parou a web ao anunciar o lançamento de sua nova música, Fé.

Com um vídeo com cenas que lembram as fases da carreira da cantora. IZA emocionou seus seguidores com uma mensagem sobre fé e esperança.

"Quem não teve medo, de não dar conta... De não chegar lá? E foi dormir, porque chorar não resolvia. Mas insistiu, caiu e levantou, de novo e de novo. Na força, no corre a na coragem. Você, eu, todo mundo. Apesar tudo, seguimos, fazendo nosso caminho, firme, sem duvidar com fé. Fé", diz IZA.

O vídeo emocionante foi capaz de arrepiar os fãs da cantora, que vibraram com o lançamento e a divulgação.

A música Fé, que faz parte do 2º álbum de IZA, será lançada dia 02 de junho.

