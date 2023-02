Ivete Sangalo avalia retomada do Carnaval e anuncia projeto de 30 anos: 'Botar pra quebrar'

Ivete Sangalo encerrou Carnaval de 2023 pronta para embarcar em seu projeto de comemoração de 30 anos de carreira

Ivete Sangalo (50) encerrou neste final de semana sua participação no Carnaval de 2023. A cantora se apresentou na última noite do Camarote Brahma, durante o desfile das escolas campeãs de São Paulo, no Sambódromo do Anhembi. Em entrevista à CARAS Brasil, a "rainha do Carnaval" avaliou a retomada da festa que a consagrou e anunciou seu projeto de 30 anos de carreira. "Botar para quebrar", adiantou a baiana.

Após as incertezas da pandemia do coronavírus, que impediu a realização do Carnaval em grande escala por dois anos consecutivos, Ivete Sangalo retornou aos palcos em 2023 com fôlego. A cantora movimentou a galera em casa, na Bahia, apresentou ao público o talento de seu filho, Marcelinho (13), e ainda sacudiu a poeira em outros destinos como Belo Horizonte (MG), São José do Rio Preto (SP) e na Capital paulista.

Questionada sobre a experiência deste ano, Vevete, como é chamada pelos fãs, rasgou elogios à festividade. "O Carnaval é um fenômeno. É a grande catarse. Eu falo de experiência própria: é meu 30º Carnaval", disse, orgulhosamente a cantora. Ela garantiu que não carrega em sua memória nenhum Carnaval que tenha sido ruim.

"É uma certeza que sempre será bom e esse ano mais especial porque foi uma certeza esperada. A gente tava sem ter o carnaval, então somado à ausência do carnaval, a festa, a curtição, tinha a expectativa do que poderia vir, do que seria nossa vida", analisou a baiana. Para Ivete, neste ano, voltamos aos trilhos e o caminho percorrido deu certo.

TRÊS DÉCADAS DE CARNAVAL, TRÊS DÉCADAS DE CARREIRA

Se este é o 30º Carnaval de Ivete Sangalo, também é o 30º ano de carreira da cantora. Em entrevista à CARAS Brasil, a artista contou que para comemorar a data, ela promete um projeto que se adeque tanto ao momento atual da música - de transformação digital - como a sua história com seus fãs.

"É algo que preservo muito, então estou pensando num projeto que tenha essa abrangência, essa coerência para que ele seja penetrante, para botar para quebrar", afirmou a baiana, que acrescentou que seu coração saúda a data recheado de coisas boas. "Só tem sensações boas, minha memória só tem imagens muito especiais desta carreira, então não vai ser difícil fazer isso acontecer", concluiu Ivete.

A cantora já havia informado, no início do ano, que uma turnê pelo Brasil e até mesmo pelo exterior deve marcar a comemoração de seus 30 anos de carreira, contando até mesmo com a participação de outros artistas.

TUDO COLORIDO

Ivete Sangalo comandou na madrugada deste domingo (26) seu novo show, intitulado "Tudo Colorido". Esta foi a primeira vez que a também apresentadora da TV Globo se apresentou no palco do Camarote Bar Brahma na festa paulistana. Nomes como a ex-BBB Thelminha Assis, os atores Reynaldo Gianecchini e Bruno Fagundes, e a cantora MC Mirella, estiveram presentes e curtiram a apresentação da cantora.