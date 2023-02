Ivete Sangalo surpreende com produção relâmpago de músicas para o Carnaval; entenda

Cantora, Ivete Sangalo conta que decidiu fazer novo EP em menos de um mês

Musa de muitos Carnavais e de uma legião de fãs pelo Brasil, Ivete Sangalo (50) começou o ano de 2023 com um projeto fresquinho para celebrar a folia de fevereiro. A artista lançou o Chega Mais, seu novo EP, que conta com cinco músicas inéditas relacionadas ao Carnaval e foi idealizado "em cima da hora", como conta a artista em conversa com a TV CARAS.

"Foi uma entrada de ano no pé direito. São cinco músicas que eu adorei cantar, compor e ver que as pessoas estão gostando", conta Ivete. Para ela, foliã de carteirinha, o ano de 2023 marca a volta da comemoração tradicional, que pode acontecer com mais tranquilidade desde que os casos de Covid-19 foram controlados.

A artista revela que pensou tudo de forma muito rápida, já que o projeto foi idealizado em 20 de dezembro e gravado no dia 5 de janeiro. O lançamento aconteceu em 19 de janeiro, fazendo com que todo o ciclo das novas cinco músicas acontecesse em menos de um mês, sempre contando com o termometro dos fãs. "Os meus fãs tem uma relação comigo de muita honestidade."

Veveta, como é chamada carinhosamente pelos seguidores, explica que o EP é totalmente relacionado à festa brasileira. "São leituras do Carnaval, que é muito múltiplo e plural. Muito do que acontece lá em baixo no Carnaval vem para as minhas letras. Todas as composições foram feitas no ritmo de: 'Pelo amor de Deus, chega logo o Carnaval'."

Para conseguir realizar o projeto, ela contou com ajuda até de seus sobrinhos, que fizeram toda a identidade visual do projeto. Ela ainda acrescenta que o apoio de sua equipe foi fundamental. "Esse projeto foi um caráter diferente, porque foi um sonho, uma inspiração. A gente teve que se mobilizar de uma maneira jamais vista. Minha equipe está de parabéns."

CANTORA SEGUE NA APRESENTAÇÃO DO THE MASKED SINGER

Em paralelo ao Carnaval, Veveta também toca outros projetos, como a apresentação do reality The Masked Singer Brasil, que passa nas tardes de domingo da Globo. Ao lado da cantora, estão Taís Araújo, Eduardo Sterblitch, Sabrina Sato e Mateus Solano.

"Lá dentro [de cada fantasia] tem uma alma. Os bichinhos começam a ter vida. Não tenho um preferido não. Todo mundo é um suspeito em potencial, eles fazem uns truques", comenta ela, sobre a dinâmica do programa, que consiste em adivinhar qual famoso está por baixo das fantasias, após as apresentações das músicas.

