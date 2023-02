Famosos curtem trio elétrico de Ivete Sangalo; veja fotos!

CARNAVAL

Cantora Ivete Sangalo agitou Salvador com presença de diversas celebridades

A cantoraIvete Sangalo agitou Salvador com seu trio elétrico. O show contou com uma multidão de pessoas, entre eles, diversos famosos.

Vestindo uma roupa toda trabalhada no brilho azul, a estrela cantou com Rogério Flausino, do Jota Quest e Tiago Abravanel. Ela fez mais de quatro horas de show.

Várias estrelas foram flagradas curtindo a festa, entre elas Carol Peixinho, Jeniffer Nascimento, Thaynara Og e o marido de Tiago Abravanel, Fernando Poli.

O espetáculo durou mais de quatro horas, com muita energia de Ivete e apoio da família. Ela encantou a web ao compartilhar um vídeo ao lado do seu marido e de seu filho.

A cantora apareceu cantando no trio elétrico do seu bloco com um body brilhante enquanto seu marido Daniel Cady a abraçava, e seu filho mais velho Marcelo tocava tambores.

“Família das crias”, escreveu a artista e apresentadora do “The Masked Singer Brasil” na legenda do clipe publicado em seu Instagram.

Veja fotos dos famosos no trio de Ivete Sangalo

Carol Peixinho

Marcelo, filho de Ivete Sangalo

