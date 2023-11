Imagens raras do casamento de Sasha e João Lucas são reveladas em vídeo

Ex-João Figueiredo, o cantor João Lucas relembra seu casamento com Sasha Meneghel para lançar o seu novo single com imagens do dia da união

O cantor gospel João Figueiredomudou o seu nome artístico para a nova fase em sua carreira musical. Agora, ele quer ser conhecido como João Lucas e já está com um novo projeto prestes a ser lançado. Ele revelou que o seu novo clipe traz imagens raras do seu casamento com a modelo Sasha Meneghel, que é filha de Xuxa e Luciano Szafir.

Nos últimos dois anos, João Lucas ficou sem lançar nenhum projeto novo e agora está de volta com novidades. Na próxima sexta-feira, 1º, ele vai lançar o single Meu Bem, que foi feito com inspiração em seu relacionamento com a esposa.

A música foi feita para ele presentear a amada no aniversário de 24 anos dela. “Foi uma música escrita com o coração, a princípio sem nenhuma pretensão de gravar, apenas um presente de aniversário mesmo. Meu Bem retoma minha carreira como cantor e compositor”, disse ele.

Na prévia do clipe, João mostra imagens do dia do seu casamento com Sasha, com detalhes da troca de carinhos do casal, da presença dos convidados e até imagens do pedido de casamento ao ar livre.

Vale lembrar que João e Sasha se casaram em 22 de maio de 2021 em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro.

Sasha Meneghel surpreende ao radicalizar o visual

No último mês, a modelo Sasha Meneghel surpreendeu ao mudar radicalmente seu visual. A filha de Xuxa e Luciano Szafir passou por uma transformação incrível e escolher uma cor bem diferente de sua natural para renovar o look.

A herdeira da Rainha dos Baixinhos resolveu ficar ruiva e impressionou ao surgir com os fios avermelhados. O antes e depois agitou os internautas e os famosos, que se surpreenderam com o resultado e comentaram bastante sobre a decisão da jovem.

"Uma nova skin desbloqueada: RUIVA", disse Sasha na legenda da publicação. Nos comentários, ela recebeu vários elogios. "Muito linda e muito mãe da Bela!", escreveu Bruna Marquezine."Sashavilhosa.. gostosa, linda, suculenta.., TE AMO", falou Xuxa para a filha. "Mamãe da Bela, cada dia mais linda", babou o marido, João Figueiredo, ao falar sobre a mãe de sua cachorrinha.