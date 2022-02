Hit 'Dançarina' de Pedro Sampaio e MC Pedrinho dispara e alcança 1º lugar no Spotify:

Lançado há menos de um mês, o hit 'Dançarina' de Pedro Sampaio e MC Pedrinho está na boca do povo

Disparou no pique Anitta! O hit Dançarina de Pedro Sampaio (24) e MC Pedrinho (19) disparou e ocupa o 1° lugar no Top 50 do Spotify Brasil.

Lançada há menos de um mês, Dançarina faz parte do projeto Chama Meu Nome, o primeiro álbum de Pedro Sampaio. E está no topo do Spotify Brasil, superando Malvadão, sucesso de Xamã.

E claro, o hit explodiu e Pedro até apresentou a música no palco do Ensaios da Anitta, ao lado de MC Pedrinho e da cantora.

Nas plataformas digitais, Dançarina ganhou até dancinha no TikTok e a web está pirando com o lançamento.

Em seu perfil no Instagram, MC Pedrinho e Pedro Sampaio agradeceram aos fãs por estarem escutando a nova música e comemoraram o feito.

