Ensaio da Anitta: cantora e famosas arrasam no look em segundo dia de evento

Bruna Marquezine, Juliette, Juliana Paes e outras celebridades marcaram presença no ensaio da Anitta

CARAS Digital Publicado em 13/02/2022, às 19h42

Sem ter tido um descanso direito, Anitta (28) fará outra apresentação neste domingo, 13, de seu ensaio de Carnaval, após ter feito um em São Paulo neste sábado, 12.

Para o evento no Parque Olímpico, zona Oeste do Rio de Janeiro, a funkeira apostou em mais um de seus looks para lá de ousados.

Apenas de top, calcinha, botas e luvas, tudo com pelinhos e inspirado no tema Felina Gamer, Anitta surgiu arrasadora para se apresentar no palco.

Foto: Daniel Pinheiro/AgNews

O ensaio de Carnaval da cantora além de ter sua performance ainda contará com a presença de Pedro Sampaio (24), Gloria Groove(27), Grupo Menos é Mais, Psirico e WC no Beat.

Famosos no ensaio da Anitta

No ensaio de Carnaval da Anitta neste domingo, 13, vários famosos marcaram presença como a atriz Bruna Marquezine (26), Juliana Paes (42) e seu marido, a campeã do BBB 21, Juliette Freire (31) e muitos outros.

Para o evento, Marquezine apostou em um look todo vermelho com transparência e cheio de estilo, arrematado com um sapato preto.

Foto: Daniel Pinheiro/AgNews

Com o esposo, Dudu Baptista, Juliana Paes esbanjou beleza no evento. De shortinhos jeans e top brilhante, a famosa ostentou suas curvas torneadas com estilo.

Foto: Daniel Pinheiro/AgNews

Juliette Freire escolheu top e saia para curtir o show da amiga com muito conforto sem perder a elegância.

Foto: Daniel Pinheiro/AgNews

Musa fitness, Gracyanne Barbosa (37) deixou suas curvas saradas bem em evidência ao eleger peças mínimas. Top e micro shorts foram o look da esposa do cantor Belo (47).

Foto: Daniel Pinheiro/AgNews

Com um look nada básico, Aline Campos (34) surgiu no ensaio da cantora Anitta se destacando com peças neon.

Foto: Beatriz Dammy / AgNews

A filha de Flávia Alessandra (47), Giulia Costa (21), também marcou presença no evento esbanjando beleza com um look de shortinhos e top de frente única.