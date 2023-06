But Here We Are: Foo Fighters impacta fãs com álbum sobre perda de Taylor Hawkins

Banda de Rock Foo Fighters impressiona e emociona com novo álbum, considerado o melhor desde 2011

Nesta sexta-feira, 2, a banda de rock consagradíssima, Foo Fighters, lançou seu décimo-primeiro álbum de estúdio, But Here We Are. Focado em falar sobre as principais perdas da banda nos últimos tempos, é o primeiro trabalho após o falecimento do baterista, Taylor Hawkins, que morreu em março de 2022.

Considerado o melhor trabalho do grupo liderado por Dave Grohl, que também fez parte da icônica banda de grunge, Nirvana, com Kurt Cobain, traz no encarte uma dedicatória tanto para Taylor, quanto para Virginia Grohl, professora e mãe do vocalista, falecida em agosto do ano passado. “For Virginia and Taylor”, escreveram.

Sentimentos honestos e crus

Antes mesmo do lançamento, a banda havia avisado, através de um comunicados, que o álbum seria “o primeiro capítulo de uma nova vida”. De acordo com eles, a ideia do projeto é ser “uma resposta brutalmente honesta e emocionalmente crua a tudo o que o Foo Fighters suportou no ano passado”. “Este é o som de irmãos se refugiando na música que os uniu pela primeira vez há 28 anos, em um processo tão terapêutico como de continuação da vida”, disseram.

Foo Fighters retoma o som que fez a banda ficar famosa, se distanciando um pouco do estilo dos últimos projetos lançados, com Greg Kurstin trabalhando pela terceira vez com a banda. Segundo eles mesmos, os primeiros álbuns influenciaram mais a sonoridade do novo disco.

But Here We Are é um álbum de 48 minutos, divididos entre 10 músicas diferentes. Começando com o primeiro single lançado em abril, Rescued, já abre as portas do disco com uma guitarra cristalina, enquanto Dave Grohl grita: “Aconteceu tão rápido/ E então acabou/ Você está pensando o que eu estou pensando?/ Isso está acontecendo agora?”

Outra músicas ainda fazem lembrar outras sonoridades já lançadas pela banda, como Under You, que fala sobre se esforçar em vão para superar traumas, remete à Generator. “Fotos de nós compartilhando músicas e cigarros, é assim que sempre vou te imaginar”, canta Dave. Já em The Glass, o vocalista vai ainda mais fundo no luto: “Eu tive uma pessoa que amo / E assim, fui deixado para viver sem ele”.

Além de explotar o luto, o álbum está cheio de momentos que prometem emocionar aqueles que são fãs da banda. Como em Show Me How, que Violet, filha de 17 anos de Dave Grohl, aparece cantando com o pai, em um arranjo dream pop. Ou também, em Hearing Voices, que foge do estilo do álbum, remetendo à músicas da icônica The Cure.

Segundo Dave, essas 10 músicas são “um testemunho dos poderes de cura da música, amizade e família”. Além disso, o álbum faz com que todos lembrem que o Foo Fighters continua vivo, mesmo após o período mais difícil de sua existência.

Foo Fighters é uma banda fundada por Dave Grohl, Pat Smear, Chris Shiflett e Nate Mendel. Até o ano passado, ainda contava com a participação de Taylor Hawkins, como baterista, que acabou falecendo pouco antes do grupo musical vir ao Brasil se apresentar. Hoje, o instrumento vai ser comandado por Josh Freese.