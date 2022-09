Filho de Taylor Hawkins toca bateria ao lado da banda Foo Fighters em homenagem ao pai

Filho de Taylor Hawkins tocou 'My Hero' no tributo ao pai ao lado de banda Foo Fighters e emocionou o público

Redação Publicado em 06/09/2022, às 10h04

No último sábado, 3, aconteceu o tributo em homenagem ao baterista da banda Foo Fighters, Taylor Hawkins (1972 - 2022), que faleceu em março de 2022. E o filho do músico, Oliver Shane Hawkins, de 16 anos, subiu ao palco do Estádio Wembley, em Londres para tocar um dos maiores hits da banda.

O jovem de 16 anos brilhou no palco ao tocar My Hero, ao lado dos integrantes do Foo Fighters, e a web se impressionou com o talento do garoto e sua semelhança com Taylor Hawkins.

Durante este tributo a Taylor Hawkins, diversos artistas passaram pelo palco para homenagear o artista, como Brian May,Liam Gallager e os membros da banda Rush.

Dave Grohl, grande amigo de Taylor Hawkins, e vocalista do Foo Fighters caiu no choro quando ia apresentar a música Times Like These, e foi aplaudido pelo público pela sua força na homenagem ao seu amigo.

Na internet, os fãs aproveitaram para falar sobre os momentos emocionantes da homenagem e a volta do Foo Fighters ao palco: "Tô chorando que nem um neném aqui", escreveu Lucas, da Fresno. "Show para entrar na história", escreveu outro internauta. "Isso aqui é pra cair em lágrimas", disse o terceiro.

Veja o vídeo do filho de Taylor Hawkins tocando bateria:

To chorando q nem um neném aqui - pqp é o filho do cara 😢 pic.twitter.com/AYz3cDz4uk — Lucas Silveira ✨ #VTQMV (@lucasfresno) September 4, 2022

