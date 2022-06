Foo Fighters anuncia shows em tributo a Taylor Hawkins

Foo Fighters dedicará dois shows em tributo a Taylor Hawkins, baterista da banda que morreu aos 50 anos em turnê

Em março, uma triste notícia abalou o mundo da música, a morte do baterista da banda Foo Fighters, Taylor Hawkins aos 50 anos.

Nesta quarta-feira, 8, Foo Fighters anunciou shows em tributo ao baterista que faleceu enquanto a banda percorria uma turnê pela América do Sul.

Agora, os integrantes da banda usaram as redes sociais para anunciar dois grandes shows em tributo a Taylor Hawkins, na Inglaterra e nos Estados Unidos.

As apresentações acontecerão dia 3 de setembro em Londres, no Estádio de Wembley. E o outro, no Kia Forum de Los Angeles, 27 de setembro.

"Para nosso querido amigo, nosso companheiro de banda fodão, nosso amado irmão. Foo Fighters e a família Hawkins trazem para vocês os Taylor Hawkins Tribute Concerts", diz a banda.

A família de Taylor Hawkins também compartilhou uma mensagem na página da banda, assinado por Alison Hawkins: "Meus mais profundos agradecimentos e admiração vão para a comunidade global de Foo Fighters e para os fãs de Taylor ao redor do mundo, pela demonstração de amor que cada um de vocês mostrou ao nosso amado Taylor. Suas bondades são um conforto inestimável para minha família e para mim durante este período de dor", começou.

"Como esposa de Taylor, e em nome dos nossos filhos, quero compartilhar o quanto você significava para ele e como ele era dedicado a impressionar todos durante cada apresentação. Taylor teve a honra de fazer parte do Foo Fighters e valorizou seu papel dos sonhos a cada minuto de seus 25 anos com eles. Nós consideramos cada membro da banda e a equipe extensa do Foo Fighters nossa família. O espírito cativante de Taylor e o profundo amor pela música viverão para sempre através das colaborações que ele tanto gostava de ter com outros músicos e das músicas que ele contribuiu e criou", escreveu Alison. "Em comemoração à sua vida, agora cabe a todos nós, que mais o amamos, honrar o legado de Taylor e a música que ele nos deu. Obrigado a todos mais uma vez pelo carinho. Taylor amou todos vocês e nós amamos vocês. Com gratidão", terminou.

